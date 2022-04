Todo es gratitud entre Pauls y Agustina Cherri

24/04/2022 - 20:47 Pura Vida

El actor Gastón Pauls conduce un programa televisivo a través del cual rescata la historia de figuras famosas que lograron superar sus adicciones, como él mismo lo hizo, acompañado en aquel momento por la también actriz, Agustina Cherri, la madre de sus hijos Muna y Nilo.

“Yo arranqué mi recuperación a fines del 2007 y con Agus nos separamos en el 2014. Estuvimos muchos años juntos. Creo que ella fue un pilar fundamental en mi recuperación. No hubiese sido posible mi recuperación sin Agus al lado”, contó en el ciclo “Nada que ver”, adonde asumió el papel de entrevistado. Y agregó sobre el vínculo que lo une a la madre de sus dos hijos.

“Creo que lo más lindo es la relación que tenemos hoy. Agustina es mi amiga, es compañera de vida en un montón de cosas. Cuando viene su hija, de su nueva pareja, me abraza y me dice ‘Te amo’, para mí eso es crecimiento puro y eso también es una bendición. Que yo pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar hoy a mí, es un regalo de la vida. También de mi recuperación y también de su amor y de su paciencia”, comentó.

Por otra parte, reflexionó a cerca de la separación y la decisión de no insistir cuando las cosas no van bien: “Creo que una vez que nos separamos, porque nuestras vidas tomaron caminos distintos y está bien la aceptación donde a pesar del trabajo y las ganas que uno ponga en una relación, a veces no funciona”.

La lucha de Gastón Pauls contra las adicciones volvió a estar sobre la mesa luego de que Agustina Cherri visitara el programa LAM, que conduce Ángel De Brito, por América TV, donde le preguntaron cómo fue aquella época “oscura”.

“Lo acompañé, al principio, desde el desconocimiento uno no sabe qué hacer, cómo comportarse y quizás hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer”, contó la actriz. Y sumó: “Tuve la suerte de acercarme a una persona que trata con familiares de adictos y me ayudó un montón”. “Uno siempre con la persona adicta es muy cruel, te enojás, le decís ‘¿por qué hacés esto?’ como si el otro estuviera haciéndolo a propósito, pero es una enfermedad”, analizó Cherri y reveló: “A mí me preocupaba cómo encarar el tema con mis hijos. Pero una vez Gastón me dijo ‘mirá hablé con los chicos, les expliqué’ y hoy con el diario del lunes digo estuvo bien y resultó porque ellos acompañan a su padre”.