ISABEL MACEDO DARÁ A LUZ BEBÉ Y PELÍCULA

Si bien la actriz que protagonizó los grandes éxitos de Telefé, "Graduados" y "Amar después de amar", esta última junto a Eleonora Wexler, Federico Amador y Mariano Martínez, estuvo en pantalla en el 2018, como parte del elenco de la serie "Sandro, de América", el cine le resultaba esquivo. El último trabajo que figura en su biografía la ubica en 2008, en "Gigantes de Valdez", bajo la dirección de Alex Tossemberger. Por eso, el estreno del filme "Franklin, historia de un billete", fijado para el próximo jueves en las salas de los cines de la Argentina, que la tiene formando parte de un gran elenco coral la encuentra muy entusiasmada, igual que la espera del nacimiento de su segunda hija, la que llegará en tres semanas.

"Mi personaje (Inés) es súper rico, es bastante coral. Todos los personajes que aparecen tienen su motivo de estar ahí y cuentan el cuento, así que es bastante redonda. No quiero adelantar nada, pero estamos todos muy contentos", dijo Macedo en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina", en referencia a sus compañeros, Germán Palacios, Sofía Gala, Luis Brandoni, Daniel Aráoz y el cantante de Cumbia 420, L-Gante, quien hará el debut en esta historia dirigida por Lucas Vivo García Lagos.

Justamente sobre el director y también guionista, dijo: "Estoy muy agradecida de que pensaran en mí". Y sumó: "El año pasado me llama Pablo Ini, el director de casting, para ver si yo había leído el guión y le dije que sí, ¡yo me lo morfé!, me había encantado y al día siguiente tuvimos la reunión con el director, por zoom. El elenco es impresionante. En las reuniones terminaba diciendo, ¿quién hará cada personaje?".

Para involucrarse en este proyecto, Isabel contó con el apoyo de su marido. "Él viene de un palo que nada que ver... Nunca me dice: 'Eso me parece que no'. El día que tuve la reunión por zoom con Lucas Vivo García Lagos, el director de la película, yo me tenía que ir a Buenos Aires al día siguiente. Y en la comida me dijo: 'Mañana nos vamos. Esto lo tenés que hacer. Vos te tenés que quedar en Buenos Aires sola, concentrada, trabajando. Yo me voy con Belita a Salta para que ella no pierda su jardín". Y me la llevaba para que la viera los fines de semana. Todo con un amor, para la construcción de la familia...", recordó.

Y reflexionó: "Porque también, si vos no estás contento o estás un poco triste o te empezás a frustrar por no saber hacer cosas, todo se va medio a la miércoles. Entonces, nosotros siempre pensamos en eso de una manera muy consciente, tipo: Quiero que seas el mejor en lo que hacés, y quiero que puedas intentarlo lo más posible, que llegues lo más lejos que puedas llegar y que nunca te quedes con ganas de hacer nada, porque estamos los dos seguros y en la misma línea de que es solo una vida".

Y así como se explayó con la periodista Catalina Dlugi sobre su presente laboral, también habló de su dulce espera y de cómo construye su familia. "¡Solo me faltan 3 o 4 semanas! Los médicos me recomendaron que haga reposo, pero me cuesta mucho... Siempre encuentro algo para hacer; ahora estoy tomando clases, siempre tengo una actividad y siempre la quiero llevar al colegio a Belita", contó.

Después reconoció: "Veo a mi familia crecer y lloro de emoción. Me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo, es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto. Uno tiene que estar muy comprometido para que funcione. A mí me da seguridad y tranquilidad la sensación de familia. No pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que uno tiene que estar y compartir". La actriz también admitió que en un momento pensó que no era para ella "eso de armar una familia". El tiempo le hizo ver que sí.