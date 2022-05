DUKI NO SIENTE QUE LO SUYO SEA PASAJERO

16/05/2022 - 22:49 Pura Vida

Duki, el máximo referente del trap nacional y uno de los artistas argentinos más escuchados a nivel mundial, aseguró que su histórico concierto del 6 de octubre en el estadio de Vélez confirma que el movimiento que lidera "no era ni pasajero ni una moda" y sentenció que la "escena argentina está en su mejor momento".

"Es increíble lo que crecimos, pero esto recién arranca. Esto que estamos viendo ahora y el Vélez son las primeras diez páginas del libro. Es así de simple: tengo 25 años, la mayoría de los pibes tienen menos. Recién arrancamos todos y recién ahora estamos arriba de la ola; todavía no arrancamos a surfear. Faltan muchísimas cosas", dijo en diálogo con Télam.

De cara a esta apuesta, que marcará un nuevo hito en el crecimiento del artista y también para el movimiento de la música urbana argentina, señaló que "todavía quedan muchísimas cosas" por concretar en el futuro.

¿Qué significa para tu carrera este arribo a Vélez?

"Es muy importante para mí, pero también para todos los que empezaron conmigo. Para todos nosotros este Vélez en sí es la muestra de que lo nuestro no era pasajero ni una moda como se dice a veces. Somos gente profesional, somos artistas que trabajamos esto, que peleamos por esto y que hoy en día demostramos que lo podemos sostener en el tiempo y hacer cada vez cosas más grandes".

¿Qué valor le das el haber llegado a este presente acompañado por tu familia?

Llegar hasta acá con mi familia es todo porque siento que si bien es algo que al principio fue mi sueño y ellos lo que más querían era que yo lo cumpliera, con el tiempo empezó a ser algo que construimos entre todos. Se fueron sumando de a poco al equipo y hoy en día sí Duki soy yo, pero a Duki como artista lo conforman mi mamá, mi papá, mis hermanos que están bancándome. Ellos fueron el motor y responsables muchas veces de que yo pueda bajar a tierra, que me vuelva a sentir Mauro, entonces hay una responsabilidad que se les atribuye que es enorme y para mi es hermoso compartir el día a día con ellos.

¿Eran conscientes de todo lo que iba a pasar después del Quinto Escalón?

Primero fue como un Big Bang, con mucha energía concentrada en un punto en el cual ya no era soportable, y que eso iba a explotar y expandirse. Era obvio ya, nosotros así lo sentíamos. Y segundo, fue una oportunidad para todos los que íbamos. La oportunidad de que nos dieran reconocimiento a lo que nosotros hacíamos, porque nadie se lo daban por batallar en una competencia de plaza. No significaba nada para nadie, sólo para nosotros. Y yendo más en concreto, el Quinto Escalón me dio la oportunidad de ganar una sesión en un estudio, grabar mi primera canción e iniciar este viaje hermoso de la música.

Muchas veces hablaste sobre tus "poderes" y sobre cómo se han manifestado en estos años en tu carrera...

Es súper poético el hecho de pensar que voy a tocar en el estadio donde vi el primer show de mi vida ('El Concierto Sub Acuático' de Charly García). Eso me parece que es muy loco. Y en cuanto a la Ley de la Atracción, hace mucho tiempo que uno viene aprendiendo cosas. Todos soñamos con tocar en un estadio y sabía que algún día iba a llegar. Es ahí donde juega un poco la Ley de la Atracción, el yo quiero esto y lo voy a tener. Y Vélez es un poco la prueba de esto: de que la fe mueve montañas. Siempre tratamos de ver qué viene después, y un poco ya lo sé, pero ahora estamos enfocados en esto. Vélez es algo hermoso y gigante y, hasta que no pase, ese es el próximo gran hito.