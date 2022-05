Frenkel: “La mutación es la única constante”

20/05/2022 - 21:51 Pura Vida

Luego de lanzar en 2015 el disco “Ritmo”, con un tratamiento sonoro absolutamente orgánico, y de dar a luz en pleno confinamiento por la pandemia a “Frenkeltronic”, un disco marcado por su carácter electrónico; Diego Frenkel lanzó “Medusas”, un nuevo álbum en el que combina ambos universos y que además presenta la particularidad de haber sido compuesto en el piano.

“El mundo nos ha mostrado que la mutación es la única constante. La mutación aparece como forma de supervivencia y de creatividad. Si la mutación es la única constante, la creatividad es un emergente de la mutación o es algo que funciona en paralelo y se vuelve imprescindible para vivir”, dijo el músico a Télam al reflexionar en torno a los distintos abordajes elegidos en cada producción.

Este nuevo disco justamente combina con naturalidad el formato canción e instrumentos tradicionales, con bases de hip-hop y sonidos electrónicos.

En ese contexto, el álbum transita entre la melancólica balada “Cuando salga”, que cuenta con un videoclip de temática y producción “pandémica” protagonizado por Juan Minujín y Lorena Vega; la placidez de “En casa” y la fuerte impronta electrónica de composiciones como “Algunos días”, “Quién sos” o la canción que le da nombre al disco, más cercanas a los llamados nuevos ritmos urbanos.





-¿Qué sentís que aportó el hecho de componer en piano y no en guitarra, como lo hacés habitualmente?

Usé el piano en la composición porque necesitaba otra forma de componer, al igual que me había pasado en “Frenkeltronic”, y dio un resultado bastante feliz porque encontré nuevas armonías, nuevos lugares desde donde cantar, lo que hace que ahora retome la guitarra con un amor total. Lo mío con el piano es muy precario, lo abordé desde algo que era difícil para mí, así que hice algunas líneas de base en el piano, grabé de a un acorde o dos e iba loopeando. También trabajé pianos virtuales en programas y luego vinieron “los pianistas de verdad”.





-¿Cómo aparece el concepto de “Medusas” como para llamar así al álbum?

Es común ponerle a un disco el nombre de alguna canción y, de todas, me pareció que era el título que más abarcaba. Luego, en este concepto de existo y luego pienso, me cerró. Cuando escuchás la letra de “Medusas”, habla de un robot con tristeza que pide carnalidad, realidad y la certeza de mortalidad, y habla de medusas que cantan en la profundidad. Son imágenes que me vinieron sin pensar. Después me vengo a enterar más sobre las medusas; por ejemplo, que existe la medusa inmortal.