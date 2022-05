Las actrices Julieta Zylberberg y Rocío Hernández brillan en "Night Sky"

21/05/2022 - 22:04 Pura Vida

Las actrices argentinas Julieta Zylberberg y Rocío Hernández brillan en "Night Sky", la serie de ciencia ficción de ocho episodios cuyas figuras centrales son Sissy Spacek y J.K. Simmons y cuyo primer capítulo está dirigido por Juan José Campanella.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Julieta y Rocío hablaron de la trascendencia de "Night Sky" cuya trama sigue a Irene (Spacek) y Franklin York (Simmons), una pareja que hace muchos años descubrió un portal en su patio trasero que, inexplicablemente, conduce a un extraño planeta desierto. Desde entonces guardaron cuidadosamente su secreto hasta que un misterioso joven entra en sus vidas y su tranquila existencia cambia rápidamente, especialmente cuando entienden que ese portal oculta muchas más cosas que jamás podrían haber imaginado.

Consultadas por PURA VIDA en una entrevista exclusiva a través de Zoom, Julieta contó: "Fue un privilegio, totalmente corrido de lo que uno espera, va haciendo, construyendo. Al principio un poco surrealista, después se empezó a concretar y entonces sentí que teníamos que acercárnoslo. Fue lo que nos pasó naturalmente con Rochi (Rocío) estando allá, si bien era todo muy lejano y remoto, de repente eran nuestros compañeros y actuábamos en inglés y estábamos en una serie de ciencia ficción. En el momento lo naturalizamos para poder hacerlo y ahora disfrutándolo".

En cuanto a su trayectoria, señaló: "No sé qué significa en la carrera, pero sÍ en lo que significa en mi vida, que es como un paréntesis extraño y muy gratificante que tuve el lujo de poder hacer".

Por su parte, Rocío dijo: "Para mí, como dijo Juli, fue una experiencia de la cual me siento muy agradecida, privilegiada, honrada. Soy muy chica. Para mí, hacer esto, en esta etapa de mi vida, nunca me imaginé que me iba a tocar vivir una experiencia así a los 23 años, en Estados Unidos, grabar con estas personas. Nunca lo hubiera imaginado. Hace 6 años que estoy haciendo esto, y de repente hice cosas que para mí tienen una magnitud muy grande; lo estoy procesando todavía".

Personajes

Acerca de los personajes que interpretan en "Night Sky", Julieta resumió: "Estela (su interpretación) es una mujer que vive con su hija (Tony, Rocío Hernández) en medio de la montaña rodeada de sus animales, tiene una vida muy cerrada, aislada, tranquila, amorosa dentro de esa gran mentira, porque en realidad mi personaje le oculta a su hija su verdadera vida y la verdadera vida que va a tener indefectiblemente Tony también. Y en el momento en que los encuentra la serie esta verdad empieza a ser revelada y en paralelo yo me la empiezo también a cuestionar y probablemente para el lado opuesto".

Rocío, por su parte, complementó: "Tony es una adolescente de 15 años, está en el momento de la vida que ya de por sí la adolescencia es un momento de cambio y un montón de transformaciones. Sumado a eso, todas las respuestas que la madre no le da, y que ya le deja de alcanzar eso que la madre le responde. Entonces empieza con un momento de crisis mayor hasta que prontamente Estela le revela a Tony ese secreto que le guarda, de a pedacitos, y para mí eso es muy interesante y está muy bueno que ella nunca le muestra todo de una. En cada capítulo recibe una información distinta, entonces todo el tiempo vive un cuestionamiento constante de todas las cosas, cómo cuestionar y recuestionar. Le dan una información nueva, reconfigura su cerebro; al capítulo siguiente aparece otra información nueva, de vuelta reconfigura. Esa es un poco la transformación de este personaje, que es niña y de repente empieza a transitar la adolescencia y a crecer muy rápido por todas estas situaciones que va afrontando".