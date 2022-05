Ronnie Arias, en tenso cruce con Christophe

23/05/2022 - 20:35 Pura Vida

El locutor radial Ronnie Arias forma parte de la versión uruguaya de MasterChef Celebrity, en la que el cocinero Christophe Krywonis participó como invitado.

Si bien el exjurado de “The Bake Off, Argentina”, le confesó admiración por su arte, no dudó en mostrarle su enojo ante las quejas del conductor por las condiciones del horno en el que tenía que cocinar una tarta de manzanas.

“No funciona el horno de arriba, o sea que estoy jugando con desventaja. Mala leche”, se quejó Ronnie frente a las cámaras, ante lo que Christophe lanzó furioso: “Pará, pará íPodés dejar de romper las pelotas que está bárbaro eso! íEstá bárbaro! íNo rompas las pelotas! íHaceme el praliné y listo!”. Luego, en el back, el participante analizó el comportamiento del chef: “No me reta. Me recontra caga a pedos”.

La tensión siguió a la hora de las devoluciones. “¿Te gusta quejarte, no?... Qué macana te habrás mandado te preguntas en este momento, ¿no?”, dijo en tono irónico tras probar el postre y señaló: “Medio amarrete con las manzanas”. Mientras tanto, Arias intentaba explicar que el caramelo se le había quedado muy quemado y que sus compañeros no tenían más manzana para prestarle. Razón por la que tuvo que prepararlo dos veces. Fue entonces que Christophe golpeó la mesa y le dijo: “Si sos tan artista y tan sensible como yo te conozco, ese postre no es Ronnie. Yo amo al artista, pero acá necesitaba ver a Ronnie el cocinero”. La versión uruguaya está teniendo buena repercusión.