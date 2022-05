Kaczka: “El modelo de conductor cambió”

28/05/2022 - 20:44 Pura Vida

Antes de ser conductor, Guido Kaczka conquistó al público como actor. Y quizás por ello, luego de consagrarse como “Mejor Conducción Masculina”, en la última edición de los Premios Martín Fierro, puede compartir su reflexión sobre “el modelo” de conducción que seduce al público argentino.

“Creo que tiene que ver con lo que vivimos en esta época, que lo que más necesitamos son las relaciones, el encuentro, la cercanía, el vínculo”, dijo en el programa radial “Por si las moscas”, y agregó: “Ahora el modelo de conductor, es que la gente prefiere relacionarse con ese conductor, a parecerse, a que sea un vínculo aspiracional”.

En esa misma tónica, el conductor del exitoso ciclo “Los 8 escalones del millón”, reveló qué fue lo que su productora, Kuarzo, vio en Laurita Fernández para que fuera elegida como su reemplazo al frente del programa “Bienvenidos a bordo”.

“Ella venía de hacer con nosotros ‘El Club de las Divorciadas’, que aunque no terminó de funcionar, la vimos muy bien y cuando hablamos nos dimos cuenta que iba a sumarse para divertirse, es un programa muy bueno, muy relajado, muy ecléctico. Y ella va bien con eso, porque se divierte y le gusta trabajar en la productora. Ella además tiene barrio, capacidad de ponerse en el lugar del otro, de empatizar más fácilmente y divertir”, señaló. Por otra parte, analizó la nueva versión de “El último pasajero”, el programa de entretenimiento del que fue parte en el pasado, y esta vez tiene a la dupla compuesta por Flor Vigna y Nico Occhiato, animando el ciclo.

“Hacen una pareja de conductores que me gusta mucho. ‘El Último Pasajero’ es un muy buen programa, esta versión me gusta, pero sobre todo la relación de los conductores con los par t icipantes y ent re ellos... es que son como hermanos mayores, porque se conduce y se comparte la felicidad del viaje de egresados. Me alegra muchísimo que se haga”, concluyó. Guido sabe que dentro de muy poco tiempo, el 5 de junio, el reality de “La Voz Argentina” se pondrá en la pantalla de la competencia como el gran “rival” a vencer.

Pero sobre esto dijo: “Ojalá siempre se vengan más productos, que venga ‘La Voz’, que venga ‘Gran Hermano’, todo ayuda a que la televisión se levante como industria y la competencia también nos obliga a levantar la vara, para convencer al público y que el público nos diga que sí”.