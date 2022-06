Con Georgina Barbarossa y Ariel, Telefé renueva sus mañanas

08/06/2022 - 20:33 Pura Vida

“A la Barbarossa”, el magazine conducido por Georgina Barbarossa y “Ariel en su salsa”, el programa de cocina del chef Ariel Rodríguez Palacios son las dos propuestas que a partir del lunes próximo renovarán las mañanas de Telefé y que se presentaron ayer, por la mañana en La Mansión del porteño hotel Four Seasons.

“Estoy agradecida de poder volver a conducir después de 20 años”, confesó Barbarossa, actriz y exfinalista de “MasterChef Celebrity” cuyas últimas apariciones como conductora datan de principios del milenio.

“Me siento fe l i z , me siento útil, otra vez con un grupo maravilloso que es el mismo staff de ‘Flor de equipo’, con el objetivo de informar y entretener. Va a haber juegos, diversión, en momentos donde demos información más triste habrá que ponernos serios, pero creo que vamos a pasar por un camino más rosa. No es que no nos vamos a meter en la información, pero también vamos a tener cocina”, contó en un móvil, según reflejó Perfil.

Su programa, que se podrá ver desde el lunes 13, todos los días de semana a las 9.30, combinará temas de actualidad, cocina y el humor característico de Barbarossa junto a un panel conformado por Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noe Antonelli y Analía Franchín que abordarán los temas salientes del día junto a móviles en vivo en el lugar de los hechos y la cocina a cargo de Rodrigo Cascón.

“Estoy tan contenta, fascinada, es que me miman, Telefé es mi casa y es un orgullo compartir la mañana con Ariel y con el público que me da esa alegría y esa nafta para poder compartir la vida y tratar de pasarla un poquito mejor a la mañana”, completó la intérprete. Luego, al término de su programa, a las 11.15, la mañana del canal de las pelotitas continuará con “Ariel en su salsa”, envío gastronómico a cargo de Rodríguez Palacios que irá de lunes a sábados y marca el desembarco del cocinero en el canal luego de terminar en diciembre pasado su ciclo “íQué mañana” en El Nueve.

“Estoy súper contento de estar en Telefé, con un lindo equipo y un programa donde lo más importante es que la gente esté feliz, cocinando cosas que a la gente le gusta”, adelantó el chef que estará acompañado por la ganadora del último “MasterChef Celebrity”, Mica Viciconte y Nicolás Peralta. Entre otras secciones, durante el envío se presentarán nuevas recetas, platos tradicionales recreados con el toque de Ariel y se invitará a los espectadores a que se acerquen para compartir recetas familiares.