VOLVIÓ ARGENTO, pero con poco brillo

25/06/2022 - 21:30 Pura Vida

Y un día volvió el gran Argento, casi inadvertido, sin hacer demasiado ruido. Y me temo que así también va a pasar este estreno. Hacía diez años que había presentado "Drácula 3D", una gran apuesta de producción y proporcionalmente una gran decepción que es probable haya sido la causante de esta década de ausencia. En 2018, Gaspar Noé lo había recuperado solo como actor en "Vortex".

Regreso a su primer amor

Con "Occhiali neri" no solo vuelve a filmar sino que regresa a su primer amor, el giallo, con el que obtuvo notoriedad internacional, hizo escuela y lo consagró como uno de los grandes maestros del terror. En esta historia de una joven prostituta que pierde la vista en un accidente y es amenazada por un asesino serial hay algunos de los rasgos típicos de aquel director: el suspenso, el gore, la violencia sobre mujeres (que le valió el mote de misógino), el enigma...

No obstante, es una mera repetición de lo ya hecho por él mismo y todos los que en los 70 se sumaron a la moda del giallo; este subgénero, como muchos otros, tuvo su momento de esplendor (circunstancias culturales específicas lo hicieron florecer), que el mercado llevó al punto de saturación y consecuente decadencia. Pretender que vuelva a funcionar como entonces, ignorando toda la evolución que ha tenido el arte cinematográfico desde esos años, es por lo menos una ingenuidad. Hay –por mencionar solo un caso– un renacer del western; pero difícilmente se vuelva al furor de producciones y consumo de su época de oro; y constituye una actitud sabia de los realizadores que volvieron a él, entender que el único modo de hacer que funcione es actualizarlo (pensemos en el reciente suceso de "The power of the dog").

Remotas reminiscencias

En "Occhiali neri", es como si el consagrado director repitiera la cáscara del género o como si narrara en piloto automático, sin riesgo, descuidando recuperar el alma que había en su propia obra. Las tramas del primer Argento eran sencillas, inverosímiles (como este estreno), pero con una estética fascinante y algunos virtuosismos técnicos, con mucho de pesadillesco. En esta película, solo en la escena del río hay remotas reminiscencias de aquellas pesadillas en las que introducía al espectador. En el 2018, Luca Guadagnino dio muestra con su remake de uno de los clásicos de culto de Argento, "Suspiria", de cómo se puede actualizar un género, respetando su espíritu. Ojalá este hubiese tomado nota.

"Occhiali neri" puede verse, hay un par de personajes con cierto encanto como para que importe lo que les sucede, el ritmo es ágil y hay algo de intriga; sin embargo, los admiradores del realizador italiano no van a encontrar aquí el esperado renacer del ídolo; y quienes no lo conozcan, se sentirán frente a un film del montón. Una pena.