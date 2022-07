NITO MESTRE TRAE UNA DE SUS TANTAS VIDAS, HECHA CANCIONES Y ANÉCDOTAS

30/06/2022 - 21:53 Pura Vida

"Y Las Aves Vuelan", "Algo me Aleja, Algo Me Acerca", "Fabricante de Mentiras" y "Un Saludo al Mar", son algunas de las canciones que marcaron la vida de Nito Mestre, ícono del rock argentino que el próximo 22 de julio, en el teatro 25 de Mayo, las interpretará en el marco del espectáculo "Mi vida en canciones", con el que gira por todo el país, y sobre la que el ex Sui Generis habló con EL LIBERAL.

"Un saludo para toda la gente de Santiago que, por suerte, muy pronto nos vamos a ver. Hace años y años y años que no voy por allá. Va a ser una buena oportunidad", dijo Mestre apenas inició la conversación.

¿Cómo nació este proyecto?

El proyecto musical "Mi vida en canciones" es muy completo el que vamos a presentar en Santiago del Estero, y empezamos a gestarlo en principio de año ya que estoy cumpliendo 50 años de carrera este año. Además, el primer disco de Sui Géneris "Vida" salió hace 50 años y se nos ocurrió hacer un recorrido de las canciones de toda mi carrera, que está ensamblado con historias, anécdotas de cosas que pasaron durante estos 50 años, en el país, y también durante las grabaciones, mientras hacíamos estas canciones. Cómo hicimos cuando iban a contratar para grabar, qué nos pasaba. Quizás es una mezcla de un show con algo del "Abecedario rock", que era unas charlas que yo venía haciendo, donde contaba mi carrera, las buenas y las malas.

También se han agregado canciones que nunca han escuchado porque se ha integrado a la banda una nueva cantante y guitarrista, Julia Horton, una jovencita de 21 años. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad de cobertura de voces, e instrumental también. Y a esto se le agregó una orquesta sinfónica y un coro, por lo que, más completo imposible este show.

Le voy a hacer en pregunta lo que usted afirma en "Canción para mi muerte". ¿Hubo un tiempo que fue hermoso, que fue libre de verdad, o todos los tiempos han sido hermosos y ha gozado de libertad?

No. Definitivamente, no. No todos los tiempos fueron hermosos ni disfrutamos de libertad. Me ha tocado vivir en distintas épocas de la Argentina, donde hubo dictaduras militares, donde fuimos censurados, donde no nos permitían hablar, o teníamos que hablar de otra manera y dar vueltas para decir lo que teníamos que decir. Hasta el año 76 era un sube y baja. A veces sí, un poquito que podíamos hablar, después viene la Triple A y corre a los artistas; luego la dictadura militar, etc. Después el revivir de la democracia. Esto en materia de lo que pasaba en el país. En lo personal también tuve subidas y bajadas. Tuve momentos muy difíciles cuando pasé una etapa de alcoholismo hace 25 años, donde por suerte la superé luchando, metiéndole mucha garra y aceptando ayuda. Y eso fue como en otra vida, pasó hace mucho tiempo, pero fueron épocas, quizás un año y medio doloroso en la forma de todo lo que me pasó. Por suerte, reinicié una vida y puedo decir que dentro de una misma vida tengo varias vidas, de las cuales el resumen sería ¡"Qué suerte la vida que tuve"! con todas esas dificultades que pasé porque de todas aprendió muchísimo. Tanto en la época de la dictadura militar donde había que ingeniárselas para escribir distinto y andar esquivando, y eso te hacía entre audaz y terco, y te hace bastante tenaz como para seguir. Y otras de las cosas magnífica que me sigue pasando es que me mantuvo siempre el espíritu de ser un joven. Me mantengo haciendo cosas de pibe, en todo sentido. El otro día cuando grabé para un programa de televisión me subí por primera vez en un globo aerostático, en Mendoza. Entonces a partir de un tiempo a esta parte, estoy más joven que antes.