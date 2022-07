Kike Teruel, de Los Nocheros: “El teatro Colón es un ámbito que uno no lo tiene en cuenta”

02/07/2022 - 21:33 Pura Vida

Rubén Ehizaguirre, Mario, Kike y Álvaro Teruel, con su inconfundible sello nochero, que los ha convertido en verdaderos referentes de la música argentina, tienen preparado un recital con mucha historia, pero reversionada.

Con sus clásicos y con nuevas composiciones, tal como lo adelantó Kike Teruel a EL LIBERAL, vendrán el 8 de julio para presentarse en el teatro 25 de Mayo.

Además, en esta gira que realizan por la Argentina, la formación musical salteña volverá a territorio santiagueño a mediados de julio.

Lo hará para presentarse en la primera noche del Festival del Queso Copeño, tradicional encuentro artístico y cultural que se realiza en la ciudad santiagueña de Monte Quemado.

Amigos entrañables de muchos autores y compositores santiagueños, saben del cariño que tienen para con ellos el público local como asimismo ellos con Santiago del Estero en tu totalidad.

Han pasado por el Festival de La Chacarera, Festival de La Salamanca y con producciones propias; como la que regresa en esta oportunidad para reafirmar ese vínculo especial con la provincia.

Los Nocheros han forjado un estilo donde conviven armónicamente la tradición con la vanguardia.





Gran momento profesional

-¿En qué momentos de sus vidas los encuentra esta gira nacional?

Nos encuentra en un momento muy lindo profesional. Con los festivales, nosotros hemos empezado a cantar en enero. Después, arrancamos con una gira en Europa, una gira por Latinoamérica y cumpliendo compromisos de acá (Argentina). Estamos muy felices porque después de tantos años de carrera nosotros nos sorprendemos en todos los lugares donde vamos que la gente tenga ganas de seguirnos escuchando.





- ¿Qué significó para ustedes cantar en el Teatro Colón y a sala llena?

El Colón es un ámbito que uno no lo tiene en cuenta, para qué te voy a mentir. Nosotros, sobre todo los que somos del interior cuando íbamos a Buenos Aires veíamos el Luna Park, el Rex, el Ópera. Esos son como objetivos, por así decirlos; como sueños, esperanzas que uno tiene de cantar en esos lugares que son lugares donde es habitual la música popular. El Colón no lo es. Entonces, así como no lo es, para nosotros es una sorpresa enorme con el teatro colmado y las entradas agotadas unos días antes, pero también tenía un condimento fuerte: era un show de nosotros con la Orquesta Sinfónica. Fue un show muy rico, muy interesante. También un desafío musical. Fue interesante ponerse a tono (con la Orquesta Sinfónica), nos enseñaron mucho, nos trataron super bien y nos tranquilizaron mucho para que podamos sacar adelante el show.