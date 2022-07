Rusherking sorprendió a la China Suárez y a sus hijos

04/07/2022 - 12:19 Pura Vida

Es evidente que la relación entre el santiagueño Rusherking y la China Suárez está cada vez está más afianzada y no esconden su amor a través de las redes sociales.

Hace pocos días, se conoció que la pareja estaría buscando una casa en Puerto Madero para mudarse juntos, la actriz y el cantante todavía no conviven, por lo que el ex novio de María Becerra fue hasta la casa de la ex de Benjamín Vicuña y les preparó una tierna sorpresa a ella y a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

En su cuenta de Instagram, Thomás Nicolás Tobar preparó su especialidad en la cocina: pizzas caseras. Con sumo de detalle, Rusherking enumeró todos los ingredientes que usó para la receta y mostró el proceso.

Además, la China Suárez degustó la pizza y lo mostró en sus redes sociales, aunque lo hizo con una broma de por medio. “Todavía no me tocó el queso del borde. ¿Vos decís que está?”, comentó la actriz al asegurar divertida sobre la creación de su pareja.

“Está, pero es un poquitito. ¿Sabés cuál era el problema? Si era queso roquefort la comíamos toda”, respondió. ¡Amor y pizzas caseras, un solo corazón!