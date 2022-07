Tiempo de grandes estrenos en Universal

06/07/2022 - 21:10 Pura Vida

Universal TV inaugura oficialmente la temporada de estrenos más importante del año.

Los shows que son parte de la identidad del canal presentan sus nuevas temporadas que vaticinan momentos épicos y memorables a lo largo de sus nuevos episodios.

Despedidas, nuevos comienzos y atrapantes historias serán parte de este evento televisivo del cual la audiencia será testigo y protagonista.





BLUE BLOODS (11º temporada, a par tir del martes 12, a las 22.40). Drama sobre una familia multigeneracional de policías dedicados a la aplicación de la ley en la ciudad de Nueva York. Frank Reagan es el comisionado de policía de Nueva York y dirige tanto la fuerza policial como la progenie Reagan. Dirige su departamento con la misma diplomacia con la que dirige a su familia, incluso cuando se enfrenta a la política que asoló a su audaz padre, Henry, durante su período como jefe. Una fuente de orgullo y preocupación para Frank es su hijo mayor, Danny, un detective experimentado y veterano de la guerra de Irak que, en ocasiones, utiliza tácticas dudosas para resolver casos. Esta serie estrenada en 2010, desembarca en Universal TV con un elenco de celebridades entre las que destacan Tom Selleck, y Donnie Wahlberb. La temporada 11tiene 16 capítulos de 60 minutos.





MAGNUM P. I . (4º temporada final, a partir del miércoles 13, a las 22). Thomas Magnum acelera su icónico Ferrari rojo en la trepidante cuarta temporada de “Magnum”. El encantador investigador privado hawaiano vuelve a la acción sus leales amigos y aliados, como su socia Juliet Higgins. Esta temporada arrancará con Magnum intentando mantener su nueva relación en secreto y encargándose de sus casos en solitario mientras Higgins pasa un tiempo en el extranjero. Pero la calma durará poco, ya que el secuestro de la esposa del detective Katsumoto, en manos de un despiadado criminal, los reunirá a ambos de inmediato para ponerse en acción y resolver rápidamente esta situación. “Magnum P.I.” está protagonizada por Jay Hernández. Esta nueva temporada contará con 20 episodios de 60 minutos.





THE ROOKIE ( 4 º temporada, a partir del jueves 14, a las 22). John Nolan es un pequeño empresario de la const rucción que atraviesa una crisis existencial. A sus 40 años, la mujer con la que compartió su vida desde la adolescencia, le ha pedido el divorcio. Sumado a eso, la economía familiar no está en su mejor momento y su insatisfacción con su carrera profesional lo tienen en jaque. Durante una visita al banco, termina siendo testigo de un robo fallido, lo que lo lleva a creer que la vida le está dando una segunda oportunidad para cumplir su mayor sueño: ser un agente de policía. Seis meses después, John se gradúa de la Academia de Los Ángeles y es asignado a una comisaría donde no es bien recibido. “The Rookie” está protagonizada por Nathan Fillon y Alyssa Díaz. Esta nueva temporada tendrá 20 nuevos episodios de 60 minutos.