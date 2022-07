Mercedes Sosa es “la voz” inmortal

08/07/2022 - 21:24 Pura Vida

La Municipalidad de Tafí Viejo, ciudad ubicada al noroeste de Tucumán, inaugurará hoy en la hostería Atahualpa Yupanqui una escultura en homenaje a la cantora Mercedes Sosa, nacida un 9 de julio en esa provincia.

La ceremonia de iluminación de la obra se realizará a las 18.30, fecha que coincide con el natalicio de la cantora reconocida en todo el mundo por sus canciones y su lucha en favor de los derechos humanos.

La obra es una creación en madera esculpida del artista plástico Alejandro Marmo, quien la denominó “Mercedes iluminada”.

Contará con iluminación led y estará ubicada en el acceso de la hostería, donde podrá ser observada y fotografiada por quienes visiten el lugar.

Marmo es un artista reconocido a nivel internacional, que busca recuperar el concepto de trabajo desde la mirada del arte. Una de sus obras más conocidas son los murales de Eva Perón en el edificio del Ministerio de Obras Públicas, en la ciudad de Buenos Aires. “Mercedes iluminada” fue donada por el Grupo Octubre por iniciativa de la diputada nacional Gisela Marziotta y la Federación Argentina de Municipios (FAM), quienes trabajan junto al municipio de Tafí Viejo para recibir y emplazar este homenaje a la cantora argentina. “Cantora antes que cantante, porque cantante es el que puede cantar y cantor el que debe hacerlo”.

Así se definía siempre ella misma, si es que es posible una definición para la voz de América Latina, la voz de los sin voz. Iba a llamarse Marta Mercedes, pero su padre cambió el primer nombre por Haydée en el Registro Civil. En casa siempre la llamaron Marta. Pero el 31 de enero de 1965 y con casi treinta años de vida, de la mano de Jorge Cafrune, nació para siempre el nombre de la voz folclórica argentina en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Esa ocasión marcó el nacimiento de la gran artista popular en que se convirtió después a nivel mundial.

“Con miedo no se puede cantar. Vos vivís el momento más glorioso de tu vida cuando cantás; para un artista no hay instante más elevado, más sublime. Todo lo que canto es verdad, todo lo que vivo es verdad. Soñábamos, pero nunca imaginé que la vida me iba a llevar tan lejos”, dijo alguna vez Mercedes Sosa.