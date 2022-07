La divertida anécdota que contó María Becerra, que involucra a los coyuyos

19/07/2022 - 22:13 Pura Vida

María Becerra dará su show especial por el Día del Amigo, mañana miércoles 20 de julio en el playón del Estadio Único Madre de Ciudades y este martes, en la conferencia de prensa que brindó la cantante, contó una curiosa y divertida anécdota, que involucra a los coyuyos santiagueños.

"Santiago me encanta, desde la pronunciación, tengo una historia muy personal muy bonita que me trae lindos recuerdos y cuando conocí al insecto y aprendí la palabra, yo le decía así de forma cariñosa a alguien. No tengo recuerdos tan lindos del coyuyo en sí, la verdad que me cabecearon, te pegan, ¡son gigantes encima!", contó entre risas la cantante platense.