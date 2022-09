25/09/2022 - 22:48 Pura Vida

Bajo los álter-egos El MÍster y Los Marsupiales Extintos, y El Cantante Tímido, el Indio Solari estrenó tres nuevas canciones, las cuales fueron difundidas en el programa "Big Bang", que conduce el periodista y escritor Marcelo Figueras por El Destape Radio, para luego quedar disponibles en la página oficial del artista.

Con el nombre de El Cantante Tímido, se escuchó en primera instancia "Acaso las gallinas ponen huevos", una canción pop con sonidos psicodélicos subyacentes, pegadizo estribillo y una repetitiva frase que seguramente, como tantas otras de este mismo autor, se convertirá en remera: "La libertad baila con la locura".

Las siguientes dos canciones que se escucharon fueron presentadas como interpretaciones de El Míster y Los Marsupiales Extintos, y fueron "De las ventajas de caminar dormida" y "Ken Kesey".

La primera de ellas es un rock and roll que lleva de viaje a Los Redondos de la etapa en que el grupo comenzaba a ganar masividad, sobre todo por la irrupción de un característico solo de saxo. Pero el tema también se destaca por su exquisito final, una suerte de scat rockero a capella.

Finalmente, la tercera composición hizo escala nuevamente en la psicodelia de los ´60, esta vez de manera explícita al homenajear ya desde su título a la figura contracultural estadounidense de esa década, organizadora de los acid test junto a un grupo llamado The Merry Pranksters, unas reuniones en las que se experimentaba con drogas lisérgicas; y autor del libro "One Flew Over The Cuckoo´s Nest", sobre el que se basó la película "Atrapado sin salida".

Sin embargo, su hipnótico clima musical se ubica a mitad de camino entre el espíritu sonoro de "El tesoro de los inocentes" y el "Criminal Mambo" de Los Redondos.

En cuanto a los músicos que acompañaron al Indio en estas grabaciones, el conductor del programa apenas dio algunos nombres de pila desconocidos, todos ellos con el apellido "Marsupial".

En esa instancia, Figueras arriesgó que "estas nuevas configuraciones artísticas" del Indio responden a su propia evolución y a la de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su habitual banda acompañante, que ha ganado autonomía en los últimos años con multitudinarios shows y giras por el exterior, en los que abordan la obra de su líder.

Sin embargo, aclaró que esto no quita que la popular figura siga trabajando con su histórica banda.

De hecho, los últimos estrenos del Indio, que fueron "La vida es una misión secreta", "Jericó" y "Aerolíneas Rebeldes", se produjeron con su presencia virtual durante el show de diciembre pasado de Los Fundamentalistas en La Plata.

De esta manera, el popular artista reveló parte del material que venía anunciando largamente a través de pequeños indicios en publicaciones que fue realizando en sus redes sociales.

Entre otras publicaciones previas, el artista había publicado un video bajo el mote de El Cantante Tímido en el que no mostraba su rostro y solo se le veían las manos tocando una guitarra y los pies.

Luego de la presentación de estas tres canciones en el envío que se emite los viernes a las 23 por la FM 107.3, Figueras anticipó que hay mucho más material del Indio por dar a conocer, lo que dejó entrever que seguramente pronto habrá noticias de un nuevo disco.