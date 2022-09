VIDEO | Dua Lipa tiene a su doble en Santiago del Estero y habló a solas con EL LIBERAL

26/09/2022 - 18:03 Pura Vida

Se sabe que Dua Lipa estuvo en Argentina hace unos días, brindando un concierto en el Campo Argentino de Polo, causando una revolución total entre sus fanáticos. Pero en medio de toda la parafernalia, se destacó la presencia de una joven santiagueña, quien se llevó los flashes consigo por su gran parecido con la artista londinense y rápidamente se hizo viral en las redes.

Quién es la santiagueña parecida a Dua Lipa

Esta es la historia de Chloé Evangelina, una joven oriunda de la ciudad de La Banda, quien se destaca desde hace tiempo en las redes sociales por su enorme parecido a Dua Lipa. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que su figura se impulsó y pegó el "boom", luego de concurrir al recital de la cantante británica con un "outfit" que la rompió toda.

Fotos por aquí y fotos por allá de Chloé Evangelina con su catsuit fucsia y zapatos de taco aguja inundaron las redes sociales, pues su presencia, lejos de pasar inadvertida, fue el foco de todos los fanáticos que la rodearon antes de que la música empezara a sonar en el Campo Argentino de Polo y después de que terminara el show.

De más está decir que fueron cientos los admiradores llegaron a confundir a Chloé con Dua Lipa, pues se acercaron a pedir autógrafos y a tomarse "selfies" con ella, fotografías que se expandieron por todo el internet como reguero de pólvora y dieron notoriedad a la popularmente llamada: "Dua Lipa santiagueña".

"Lo que me sucedía era algo increíble e inesperado"

En diálogo a solas con EL LIBERAL, Chloé Evangelina contó cómo fueron esos momentos en Buenos Aires y manifestó abiertamente lo contenta que se encuentra por las buenas cosas que le han estado ocurriendo.

"Lo que me sucedía era algo increíble e inesperado. La gente al salir del concierto me pedía fotos y videos, también han publicado en diversas redes. Eso recorrió todo el mundo y me trajo mucha gente hermosa a mi vida", comenzó expresándose con notable regocijo.

Consultada sobre su admiración por Dua Lipa, ella contestó: "Ella me inspiró en cuanto a su actitud, con su poder de femineidad, por su música. De por sí, su personalidad es un arte y me identifica mucho su persona".

"Los sueños sí se hacen realidad, solo están dentro de nosotros, la cuestión es plasmarlo al mundo en el que vivimos. Mucha positividad que todo es posible", cerró la joven.

Mirá el video