''Teto'' Medina: ''Yo por las drogas perdí todo''

Marcelo "Teto" Medina rompió el silencio en una entrevista con Jorge Rial. "Creo que todavía no caí... -admitió-. Pasa que si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando no entendés por dónde viene y qué es lo que pasa, te asustás", comenzó expresando. Y continuó, sobre su detención: "Cuando llegaron a mi casa, entraron seis o siete personas. El trato fue bueno pero no sabes por qué. Y cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada".

Explicó cómo llegó a La razón de vivir. "Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, tomaba jugo y era deportista, pero a los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida... La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés. Y además, pasa que hay que dejar el ego de lado y pedir ayuda". En ese sentido, detalló: "Tuve la valentía de hablar con mi hija y decirle que estaba mal, que hiciera algo porque no podía conmigo. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir si matarse era esto, yo lo hacía".

Medina detalló cuál fue su puerta de ingreso a las drogas. "Conocí a una persona que estaba charlando y me dice: ´Pintó ahí´. Mi cabeza estaba destruida, porque esto es una cuestión de autoestima, digo: ´Voy a quedar como un idiota´, y entré. Tomé cocaína y sos Superman, es algo muy engañoso. Caminé diez pasos y me caí adentro de un pozo lleno de caca. Pude salir y ahora estoy parado en la puerta del pozo y les digo que se desvíen. Yo por las drogas perdí todo, no tengo ni auto".

Internados

"Hay un montón de chicos que están internados, que si salen y no tienen contención, mañana van a tu casa y hacen desastres. Pero no porque sean malas personas, sino porque ellos mismos no pueden con ellos. Llega un punto que la droga te lleva a detestarte, te odiás. Necesitás plata para comprar consumo, es lo único que te importa (...) La gente se droga porque no puede más con su vida", analizó.

"Cuando termino mi tratamiento de internación -continuó-, empiezo a ir a grupos y juntarme con gente en rehabilitación. Ahí aparece el Teto Medina, la tele me salvó la vida. Porque cuando entro en los grupos, decían: ´Estoy internado con el Teto´. Y llego a coordinador de grupo, empiezo a sentir que necesitaba vivir en recuperación. Y vivo feliz".