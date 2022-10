Marcelo Tinelli reveló el insólito motivo por el cual CFK se enojó con él y no le habla más

08/10/2022 - 18:44 Pura Vida

En las últimas horas trascendió una información que llamó la atención y tomó por sorpresa a más de uno: Marcelo Tinelli reveló el insólito motivo por el cual Cristina Fernández de Kirchner se enojó con él y dejó de hablarle.

Para entrar en contexto, el famoso conductor de televisión viajó al vecino país de Uruguay para estar presente en la séptima edición del America Business Forum (ABF). Allí fue entrevistado por Ignacio González Castro, fundador y CEO de ABF, a quien le reveló varias cuestiones.

Entre estas, Tinelli dio a conocer de manera abierta el motivo del enojo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que no le dirige la palabra hace varios años.

Al respecto, dijo: "Cuando hicimos imitaciones -políticas- tuvimos muchos problemas. La actual vicepresidenta de la Nación sigue enojada conmigo por la imitación que hacía Martín Bossi en su momento".

"Creo que ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes. Nosotros le explicamos que Bossi es varón, que era difícil. Bossi calza 45 y mide 1.80 m. Todavía no me habla ni ella ni ninguno de La Cámpora. Está enojada porque no la hacíamos coqueta", sentenció "El Cabezón".

