VIDEO | L-Gante estuvo en la mesa de Mirtha y habló de su relación con Wanda Nara: qué dijo

09/10/2022 - 13:53 Pura Vida

En la noche de ayer, L-Gante estuvo como invitado a "La Noche de Mirtha" y se animó a hablar de las versiones de romance con Wanda Nara: "Nos estamos conociendo".

Todo comenzó cuando Marina Calabró instaló el tema: "Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido", dijo mientras el cantante solo se reía

A esto se sumó Luciana Salazar, quien agregó: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”. Entre risas, el papá de Jamaica respondió: “Puede ser”.

L-Gante confirmó en La Noche de Mirtha Legrand que se está conociendo con Wanda Nara.



¿No lo viste? Mirá

Fial a su estilo, Mirtha fue directo al hueso: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”. Y el cantante respondió directamente: “No, eso no. Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”.

Por su parte, Wanda realizó un vivo en Instagram junto con Zaira Nara y su estilista Kenny Palacios y descartó volver a vivir en Argentina, argumentando la escolarización de sus hijos.

Ahí fue sorprendida por una pregunta de Mauro Icardi, quien junto a varios emojis le consultó: ¿Cuándo venís? A pesar de que vio su mensaje, lo ignoró por completo y no respondió.