L-Gante lanzó la canción dedicada a Wanda con polémica letra

11/10/2022 - 21:15 Pura Vida

Finalmente, aunque sin título, Elián Valenzuela, el referente de la Cumbia 420, conocido artísticamente como L-Gante lanzó la canción para la cual se inspiró en Wanda Nara, la mediática empresaria con la que comenzó a verse en Buenos Aires apenas ella confirmó la separación del futbolista Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas Francesca e Isabella.

La nueva propuesta de L-Gante, que no tardó en levantar polvareda por la utilización de frases como "le metemos bala", habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó de Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez.

"Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé", "Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala", "Supuestamente una amiga", "Te lo hago sin palabras", "Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer" son algunas de las frases que usó.

Tanto L-Gante como Wanda habían deslizado que el artista tenía este proyecto por delante. En una de esas oportunidades, Nara respondió en las redes sociales que el regalo más lindo que le hicieron en el último tiempo fue "una canción, la más linda de todas las que tiene. Pero creo que nunca se animará a sacarla".

La respuesta del cantante fue: "Jajaja bien bandida la canción", y admitió que algunas frases están inspiradas en la mayor de las Nara.

Con la canción sonando, la panelista Estefanía Berardi contó ayer en el ciclo "Mañanísima", que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, que "hay una parte que lo critican porque dice 'le metemos bala', pero no se refiere a la bala literal, significa 'está todo bien, le damos para adelante'".

Y sumó: "La semana que viene graban el videoclip con Wanda y se terminan los negocios entre ellos dos, continuará la amistad".





Encuentro en París





Esa amistad sobre la que L-Gante habló en la mesa de Mirtha Legrand, admitiendo que se están conociendo parece que dará un paso más, ya que la pareja compartiría una suerte de luna de miel, en Europa. "Se van a encontrar en París, en la ciudad del amor", afirmó Luli Fernández en el programa "Socios del Espectáculo", del Trece.

La cita se daría en coincidencia con el aniversario del escandaloso affaire de Mauro Icardi con Eugenia la "China" Suárez, aunque el cantante podría esperar a solucionar primero la situación con su ex.

En un primer momento, Luli Fernández había aventurado un posible gesto de L-Gante hacia Wanda Nara: "Que no nos sorprenda que viaje a Italia a verla a Wanda, porque por más que vaya a ir a Turquía (donde está sus hijos, los que tuvo con Maxi López y con Icardi), ella tiene que ir a Milán".

Por otra parte, la panelista reveló qué dice el círculo íntimo de L-Gante sobre esta explosiva relación. "El entorno de L-Gante dice que nunca lo vio así. A las ocho de la mañana ya está grabando. Está mucho más tranquilo y dejó de fumar marihuana", aseguró Fernández y agregó: "Los amigos dicen que esta relación le está haciendo muy bien".





El conflicto con los ex, continúa





Mientras planean la grabación del videoclip de la canción, L-Gante y Wanda Nara siguen lanzando municiones contra sus ex parejas. Aunque el cantante finalmente pudo reencontrarse con su hija Jamaica, luego de que tanto sus abogados como los de su ex Tamara Báez, llegaran a un acuerdo para revincular a la pequeña con su familia paterna, a través de tres encuentros por semana, de 12 a 18; y un fin de semana de por medio, la difusión de un video volvió a crispar la relación. En las imágenes que se difundieron, unos amigos del cantante de cumbia intentaban entregarle una bolsa de dinero a los padres de su ex, para la menor, pero la rechazaron. Enojada, Tamara salió al cruce en redes.

"¿Tantas ganas de joderme? Si hay abogados de por medio. Quiero paz y que todo sea como corresponde", se despachó, sobre las imágenes que difundió Intrusos. "¿Qué es esto? Se hunden solos, por Dios. Esto se arregla entre abogados", afirmó, desde las stories de Instagram.

"¿'Mafias' de dónde salieron?", lanzó, junto a unos emojis de fantasmas.

Por su parte, Wanda aprovechó para lanzar otro palito contra la "China" Suárez, desde su lugar de investigadora del reality ¿Quién es la máscara?. Al tiempo que arriesgó el nombre de Alejandro Fantino, hizo un picante comentario, con el que parecería haber recordado la entrevista que le dio la actriz al conductor tras la polémica por el affaire con su marido. "Que te responda que prefiere una mentira piadosa tiene que ser alguien que escuchó muchas mentiras de sus entrevistados", deslizó. Y sumó: "Para mí ahí abajo está el señor Alejandro Fantino".