Titus Welliver: “Bosch es un personaje muy humano, no es un superhéroe”

A&E anunció que presentará de manera completa la serie Bosch, el drama protagonizado por Titus Welliver que sigue al detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles Harry Bosch.

La serie, que está llevando a cabo su segunda temporada de lunes a viernes, ahora continuará con la tercera temporada, que estrenará al comienzo del 2023 hasta completar la serie de manera exclusiva por A&E.

El exitoso drama está basado en la saga de novelas del famoso autor estadounidense Michael Connelly, reconocido por sus narraciones sobre detectives y casos policiales, y quien vendió más de 75 millones de libros en todo el mundo. Protagonizada por Titus Welliver en la piel de un pragmático detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Harry Bosch, esta serie, con una trama y un ritmo muy peculiares y dinámicos, se centra en el personaje de este profesional apasionado por su trabajo que muestra la imagen de persona superficial hacia el exterior pero que esconde una gran humanidad en su interior.

Cabe destacar que la prensa latinoamericana tuvo la oportunidad de conversar con el protagonista de “Bosch”, Titus Welliver, en un exclusivo evento virtual en el que participaron más de 200 periodistas de América Latina, entre los que estuvo EL LIBERAL.





-¿Qué encontraste en Bosch que has logrado adueñarte del personaje?

con este personaje hay algo de que es un personaje humano. No es un superhéroe. Sí hace cosas heroicas. Pero sí tiene una parte como que está dañado emocionalmente. Tuvo una infancia difícil y su madre fue asesinada cuando él era chico. Y como la madre era prostituta, no investigaron mucho su asesinato. Y entonces él se convierte en una voz dentro de la policía para tratar de ayudar a las personas. Y creo que otra cosa atractiva sobre el personaje es que es alguien que va contra la corriente. La pelea.





-¿Se espera que haya una película, una nueva temporada, una precuela?

Hicimos una serie que al año pasado le siguió que se llamaba “Bosch Legacy” Y es una situación en la que el personaje está como también visto desde otro lado. ¿No? En esta otra serie él no es el mismo, no está en el mismo lugar. Y además esto se relaciona con los libros de Michael Connelly, donde Harry después se vuelve investigador privado.





-La casa de Bosch es increíble, y la canción de apertura también. Entonces, ¿cómo fue vivir ahí en esa casa?

Esa casa tiene la mejor vista de Los Ángeles. Pero te sorprendería lo pequeña que es. Y de hecho, es bastante difícil llegar ahí y poder poner todas las grúas para la filmación. Pero una vez que pudimos llegar ahí y empezar a filmar, fue increíble y estábamos todos contentos, porque es un lugar divino muy lindo y que realmente nos encantaba. Y es algo importante de la serie Bosch.





-¿Qué te parece que tiene “Bosch” para destacarse del resto?

“Bosch” es un drama policial, como muchos otros que existen también. Y en muchas series la policía va e investiga un caso y al final del episodio ya está resuelto el caso. Y terminó el capítulo y terminó el caso, ¿no? Entonces me parece que “Bosch” es una serie donde hay un detective de homicidios, pero también tiene que ver con la condición humana. Esta serie no es simplemente una serie del procedimiento policial. Tiene también un drama relacionado con este hombre tan, tan, tan perseguido.









EL PERSONAJE

“El núcleo del personaje,

lo emocional, está intacto”

-¿Como actor, ¿cómo desarrollas un personaje que ya fue desarrollado en un libro? ¿Es más fácil o más difícil? ¿Qué podías agregarle a Bosch?

Estás interpretando a un personaje en este caso que es muy querido en una saga de la literatura y es un poco intimidante también. Y hay que dejar como un tiempo a poder reaccionar también al personaje del libro. Y a veces también llega un punto en el que si bien es un poco intimidante yo lo sentí como un desafío. Y sigue siendo un desafío. Entonces, ¿qué hice yo? Leí los libros y hubo algunas cosas que tuvimos que cambiar, porque los libros son mucho más antiguos que yo, digamos. O sea, se dan en otro tiempo. Pero lo más lindo que tiene el personaje es la cuestión de la esencia, que para mí fue muy importante poder respetarla e interpretarla, porque me parecía importante como actor reflejar esos matices. Así, el núcleo del personaje, que es su parte emocional, está intacto y respeta el libro. Y en algunas cosas, en algunos aspectos, Michael Connelly fue muy generoso con nosotros, conmigo, para tratar de pensar algunas cosas y encontrarle la vuelta a otras y ver cómo podíamos hacer que el personaje fuera fiel también al de él, pero con aspectos actuales. Yo había interpretado roles policiales en el pasado. Pero nunca pude hacer de policía como en este caso, que también había como una cuestión emocional que tiene este personaje. Y los libros de Michael Connelly, antes de que se convirtieran en la serie, tenían un montón de fans a nivel mundial. Y creo que hay una complejidad en este personaje que implicaba que yo me alejara un poco de todos los clichés del policía tradicional.









INMENSA HUMANIDAD Y HONESTIDAD

“NO ES SIMPLEMENTE UNA SERIE PROCESAL POLICIAL”

Titus, en todo momento, destacó la inmensa humanidad y honestidad que tiene “Bosch”, el personaje que interpreta en la serie homónima. “Bosh es una serie donde hay un detective de homicidios, pero también tiene que ver con la condición humana. Esta serie no es simplemente una serie procesal policial. Tiene también un drama relacionado con este hombre tan, tan, tan perseguido”, destacó Welliver en sus declaraciones a los periodistas de América Latina. “Ha sido un gran placer haber recibido la oportunidad de hacer este personaje y de poder compartirlo con el mundo. Ha sido uno de los aspectos más emocionantes de la serie. Y creo que la serie va mejorando con cada temporada”, especificó el actor. Harry Bosch es un detective que va a juicio al ser sospechoso por el homicidio de un asesino en serie.









EL CAMINO DEL ARTE EL PINTOR QUE TERMINÓ EXITOSO EN HOLLYWOOD

- Querías ser pintor como tu padre, pero terminaste en Hollywood. Mis padres, ambos eran artistas y yo quería hacer eso. M e c a p a c i ‑ té con mi papá a partir de los 12 años. Y a los 19 estaba recibiendo formación profesional en la escuela de arte. Entré a la escuela de arte y no me encantaba. La realidad es que siempre comparaban mi trabajo con el de mi papá y bueno, terminé dejando. Y bueno, mi papá me dijo: “¿Qué vas a hacer? Piensalo ¿Qué es lo que esperas para tu vida?” Y lo pensé. Y le dije que pensaba en actuar, no en pintar y él me dijo que eso es lo que debía hacer.