Wanda Nara y L-Gante coronaron su mediática semana con un videoclip

15/10/2022 - 21:36 Pura Vida

Ni las declaraciones de Mauro Icardi acusándola de que la separación es un “invento”, a través de un vivo de Instagram; ni el enojo de su hijo Valentino, quien llamó “payaso” a L-Gante en las redes sociales; ni el apoyo de su madre, Nora Colosimo a su yerno; ni las críticas de Tamara Báez, la ex del cantante de cumbia 420; ni las renovadas acusaciones de su exempleada, le logran torcer el brazo a la mediática empresaria, quien el lunes volverá a captar la atención cuando estrene el videoclip que grabó con el también jurado del reality “Canta conmigo ahora”, del cual ya trascendieron algunas imágenes, en una suerte de tráiler.

Sentados a una mesa larga y alegre, entre latas de cerveza y botellas cortadas con fernet con cola y demás bebidas espirituosas, el músico se deja ver luciendo un saco blanco, remera negra y brillantes cadenas de oro; mientras Wanda no pasa inadvertida con su vestido rojo furia.

A sus costados, el staff de L-Gante uniformados con la indumentaria de la cumbia 420. Todo es brindis, diversión y alegría, hasta que una visita rompe con la calma y lleva la tensión al ambiente.

“Los villeros festejando, qué interesante”, suena el vozarrón de alguien que se acerca a la mesa y encara directamente al líder: “Está todo mal con vos ahí arriba.

¿Sabés que van a hacer con vos? Polvo de hornear para una torta”, lo amenaza. Y en el mismo tono se dirige a su compañera: “Con tu compañera está todo mal, que toque los tarros y para otro lado”.

“¿Quién te mandó a vos?”, pregunta una y otra vez el músico sin recibir respuesta. Entonces, decide redoblar la apuesta: “Acá tenemos todo menos drama, papá”, le dijo desafiante.

En cambio, a Wanda no se le va el susto y decide abandonar la reunión: “Elián, yo me voy, me da mucho miedo”, dice la rubia llamándolo por su nombre de pila. L-Gante le pide a uno de sus compañeros que la vaya a buscar y se queda pensando en ese hombre misterioso que alteró la calma de su grupo.

La duda se develará el lunes, cuando se estrene oficialmente el video de la canción que el referente de la cumbia 420 le dedicó a Wanda.

De momento, el tráiler sumó miles de reacciones y comentarios, entre ellos los de la protagonista. “Bajamos al barrio”, escribió L-Gante, y le sumó un corazón a su publicación. Pero no todos están felices con el adelanto del videoclip. Tamara Báez, la ex del músico compartió picantes reacciones ante la difusión del tráiler.

“Jajajaja, lo más bizarro que vi en mi vida”, fue el primer posteo que escribió la joven, madre de Jamaica.

Después mostró los numerosos mensajes de sus seguidores apoyándola y criticando a la hermana de Zaira Nara sin filtro: “Jajaja. Basta, es mucho para mis ojos. Che, loco, cuenten cómo podemos hacer y poner Photoshop en los videos también. No sé, algo”, expresó, irónica, con un emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas. Por último, un comentario de un usuario que lanzó la frase “Cuando el marido dijo que es el hazmerreír de todos, no le erró” (en referencia a la frase que había dicho Mauro Icardi en el vivo de Instagram en el que disparó contra la madre de sus pequeñas Francesca e Isabella), Báez cerró, sin vueltas y con otro emoji de una carita vomitando: “Literal”. Lo cierto es que a Wanda Nara no la detiene ninguna reacción adversa. Mañana probablemente también se la vea en el estreno del reality “Gran Hermano”, que ella mismo se encargó de anunciar.