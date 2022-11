Zulemita habló de su noviazgo con D'Onofrio

10/11/2022 - 21:46 Pura Vida

A un año de la confirmación del romance entre Zulemita Menem, y el expresidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, la hija del expresidente fallecido de los argentinos, Carlos Saúl dio detalles de su relación en el ciclo Tarde de Chicas, que emite Net TV.

"Tengo admiración. Además de quererlo y que me acompaña, fue un pilar muy fuerte en mi vida con la pérdida de mi padre. Justo coincidió en ese momento y él me acompañó un montón. Yo soy una agradecida a la vida porque siempre Dios te da esas cosas. Hoy tengo una persona que quiero y admiro muchísimo", dijo Zulemita, con el dirigente deportivo detrás de cámara.

Y aunque remarcó que "el destino nos unió, nos juntó y disfrutamos de esta relación que es sobre todo sana", prefirió no apurarse con planes de convivencia a futuro. "Los dos tenemos actividades fuertes y en los momentos que estamos juntos disfrutamos de la familia, mis hijos lo quieren un montón... Juntos, pero no amontonados", explicó.

Pero no todo es color de rosa para la empresaria, ya que está distanciada de sus medios hermanos, Carlitos Nahir y Máximo. "Tengo la conciencia tranquila, que siempre estuve al lado de él desde un principio, en sus problemas con las adicciones, cuando estuvo preso por actos delictivos, estuve a su lado exponiendo a mis hijos, porque no era un buen ejemplo para mis nenes como tío", declaró sobre el primero y se mostró molesta por las críticas que hizo sobre su padre.

No obstante, habló con ternura sobre el segundo, fruto del matrimonio de su padre con la chilena Cecilia Bolocco. "Él tenía la edad de mi hijo Luca cuando lo conocí, se llevan seis meses y se criaron a la par", destacó sobre Máximo. Y se mostró abierta a un reencuentro con la conductora chilena: "No descarto en algún momento, el tiempo cura todas las heridas y ojalá que nos podamos sentar y charlarlo. Yo no tengo rencores. Los sentimientos uno no los maneja, nacen o no nacen. Uno propone y Dios dispone, hay que dejar que el destino se vaya encaminando".

Lo que sí logró conmoverla fue el tramo en el que habló de su madre, Zulema Yoma. "Ojalá la vida, me dé a mí la fuerza que a ella le dio, porque perder un hijo y seguir adelante, yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que nos duele cuando se nos golpea un hijo, imagínate perderlo. Era una planta mi madre, hasta que nació mi hijo Luca, empezó a tener un sentido su vida", contó.