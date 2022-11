“SEX”, EN MAR DEL PLATA, CARLOS PAZ Y BUENOS AIRES

13/11/2022 - 20:41 Pura Vida

José María Muscari, quien en la temporada de verano encabezará la gesta de montar su exitoso espectáculo “Sex” en las tres principales plazas teatrales del país de manera simultánea, adjudicó el fenómeno de la pieza que desde hace tres años aborda sin tapujos el sexo y el goce a que “dialoga con algo que está pasando socialmente”.

“El éxito del espectáculo se debe a que tuvo la capacidad de poner de manifiesto algo que estaba latente en el aire y que tiene que ver con pensar el sexo desde un lugar no estereotipado, con hacerse preguntas sobre los límites del propio cuerpo y el goce”, dijo Muscari a Télam luego de que se anunciaran los tres elencos que asumirán esta pieza durante la temporada estival.

Fiel a su curaduría de nombres ajenos a las modas, los estilos y las trayectorias, el crisol artístico de la triple marquesina de “Sex” mantendrá la impronta que le imprimió a sus 67 producciones anteriores: En Carlos Paz, que estrenará el 22 de diciembre en el teatro Melos, contará con Iliana Calabró, Juan Palomino, Andrea Ghidone, Gabo Usandivaras y Barby Silenzi.

La versión para “La Feliz” desembarcará en el teatro Roxy el 5 de enero de la mano de Christian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimó y Celeste Muriega. Por último, el “Sex” porteño que seguirá en el Gorriti Art Center hasta el 18 de diciembre y retomará funciones el 12 de enero tendrá en su elenco a Diego Ramos, Romina Richi y Adabel Guerrero.





-¿Cómo es la experiencia de preparar el desembarco simultáneo de “Sex” en las tres grandes plazas teatrales del país?

No recuerdo un fenómeno así, de una obra replicada en tres lugares con diferente elenco. Estoy muy contento, me parece un gran desafío y es muy espectacular sentir la confianza de tantas figuras que apostaron. Es un espectáculo sin precedentes, no solo por haber sido el primero que durante la pandemia pudo continuar con la experiencia, sino que ahora también es la primera vez que una obra se replica en tres plazas con diferentes elencos.





-¿Cuál fue el criterio para armar los elencos de las tres plazas?

JMM: No solo como creador siento que trato de ejercitar la falta de prejuicios sino que al momento de armar el casting también. Yo pienso en el fenómeno artístico y si para eso determinada persona me sirve no me importa si estuvo en la última tapa de la revista Caras, si ya forma parte del Canal Volver o es de vanguardia y las redes. Me gusta esa mezcla, aparear todo eso y que junto sea un resultado que lo vuelve muy único y singular.





-¿Cómo definirías “Sex”?

Para mí no es una obra, es una experiencia atípica, única, singular, que sube la vara de la vivencia. Público de todas las edades vive la experiencia, la recomienda, vuelve con otras personas y eso se lo adjudico a un efecto catártico, liberador, una sensación de “qué bueno que pudieron poner en palabras, en escena, en imágenes, en acciones algo que siento y lo tenía adentro” y que tiene que ver con pensar el sexo desde un lugar no estereotipado, con hacerse preguntas sobre los límites del propio cuerpo y el goce. Además del valor artístico y el entretenimiento, el espectáculo tiene una mirada muy deconstruida de la sexualidad y los géneros.