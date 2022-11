MERY DEL CERRO, EN LOS ZAPATOS DE KARINA RABOLINI

14/11/2022 - 20:52 Pura Vida

Por estos días el nombre de la modelo Mery del Cerro vino sonando fuerte, pero no por cuestiones laborales sino más bien privadas relacionadas con su círculo de amigas. Lo que sucede es que a lo largo de su carrera la también actriz se hizo amiga tanto de Paula Cháves, en Súper M, el reality del Trece que compartieron cuando eran adolescente; como de Eugenia la "China" Suárez, a quien conoció haciendo la tira de Cris Morena "Casi Ángeles". Pero la ruptura que se produjo entre Paula y la "China" tras el escandaloso affaire de la segunda con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, produjo cimbronazos en la relación de las tres, incluida Mery, ya que todas frecuentaban a Zaira, la hermana de la mediática.

Lejos de este detrás de "bambalinas", Mery, quien participó también de una de las ediciones de MasterChef Celebrity se prepara para encarnar, por primera vez a un personaje vivo: Karina Rabolini, la exmodelo y empresaria, que estuvo en pareja con Daniel Scioli que aparecerá en TV en el marco de la serie "Coppola, el representante", que gira en torno de la vida de Guillermo Coppola, el mano derecha del fallecido Diego Armando Maradona, de gran popularidad en los 90.

"¡Voy a interpretar a Karina Rabolini y estoy muy contenta!", contó con entusiasmo a Noticias Argentinas, sobre su participación en la serie de Star+, que ya se rueda bajo la dirección de Ariel Winograd, y que compartirá con Juan Minujín (Coppola), Mónica Antonópulos (Amalia "Yuyito" González); Joaquín Ferreira (Poli Armentano) y Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), entre más.

"Es verdad, nunca me había tocado una historia así. Me parece que el personaje de Coppola de por sí es increíble, es una persona muy carismática y da para mucho. Uno piensa en cuántas de las historias que cuenta son reales y cuántas tendrán "pimienta", porque él es un experto. Uno se puede quedar horas escuchando lo que tiene para contar. Yo nací en 1985 y la serie está ambientada en la década del 90, así que me tuve que adentrar en esa época, desde el look a todo lo demás. Está siendo una experiencia muy satisfactoria para mí", dijo sobre lo que está siendo el proceso de la grabación del material.

Y adelantó que habló con Rabolini apenas se enteró de que la iba a interpretar. "Apenas supe que iba a interpretar a Karina Rabolini, me pareció que lo mejor era hablar con ella para saber cómo se sentía con eso. La llamé y fue re buena onda, no me pidió nada en especial porque es muy relajada. A pesar de que las personas que aparecen en la serie firmaron un consentimiento, me parecía importante que ella supiera que me iba a poner en sus zapatos. Si bien no va a ser una imitación, quería que supiera que lo hago con mucho respeto y profesionalismo", contó.

Por otra parte, reveló: "Cuando me preparé para el casting, busqué una foto mía de una época en la que tenía el pelo rubio y usaba flequillo y ahí me di cuenta que tenemos un aire. Me sorprendí. Además, las dos somos modelos".

Mery del Cerro, quien además de miércoles a domingos se sube al escenario del Teatro Politeama junto a Candela Vetrano, Agustín Sierra y Tomás Fonzi para protagonizar la comedia "La verdad", es consciente de que la ficción de la que forma parte dará mucho de que hablar. Al respecto, dijo: "La producción es increíble y parece que se viene una serie que va a ser una bomba. Nunca había trabajado con Juan Minujín y es un capo total. Ahora que ya se conocieron las primeras imágenes puedo decir que no solo está igual a Guillote físicamente, sino en todo sentido. Conocía su trabajo y ahora que tengo la posibilidad de actuar con él, siento mucha admiración".

Trabajo y familia

Como le sucede a la mayoría de los artistas, así como hay tiempos en los que no surgen muchos proyectos, hay épocas en las que se les junta todo. Este último está siendo el caso de la modelo que también pasó por el Bailando por un sueño. Este año se le junta el teatro con las grabaciones de la serie, sin dejar por ella las tareas que tiene que realizar como madre de Mila (7) y Cala (2). ¿Qué hace para no terminar agotada? Se organiza. "Es un combo importante, pero tengo un gran hombre al lado mío -el DJ Meme Bouquet, con quien lleva 12 años en pareja- que me apoya un montón. Él también trabaja de noche y tenemos una vida que vamos sorteando día a día, siempre con ayuda de las abuelas", explicó.

Y agregó: "Me encanta trabajar, lo hago desde muy chica, y me encanta que mis hijas me vean trabajar. Soy así desde siempre. Soy madre, trabajo, me ocupo de ellas, forma parte de mi día a día y es lo que me gusta".