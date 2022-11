VIDEO | Maluma plantó a un periodista al aire a horas de cantar en la inauguración del Mundial

19/11/2022 - 21:11 Pura Vida

Maluma protagonizó el primer escándalo del Mundial Qatar 2022: invitado a una nota con un periodista israelí, el colombiano se enfureció ante cuestionamientos sobre derechos humanos y abandonó el móvil.

"אתה חצוף": שליח כאן חדשות לקטאר @MoavVardi שאל את הזמר מאלומה, שיבצע את שיר האוהדים של המונדיאל, על זכויות האדם בקטאר - השיחה פוצצה | הריאיון המלא - מחר ב-#חדשותהשבת בכאן 11 pic.twitter.com/Jzd0jHyPZZ — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

El artista fue uno de los últimos convocados para estar en el show de Apertura del torneo de la FIFA después de las declinaciones de Dua Lipa, Shakira y también de Rod Stewart, quien reconoció que le ofrecieron una suma altísima para cantar allí.

De acuerdo con lo que se ve en el video, el periodista comienza a decirle, respecto de ello, “La gente se pregunta, ¿Maluma no tiene problemas con los derechos humanos?”, a lo que él responde: “Sí, pero no es algo que yo pueda resolver. Solo vine aquí a disfrutar de la vida y del fútbol. No tengo por qué estar involucrado, vine a disfrutar del fútbol”.

El cronista insistió en "la presión del público" y el colombiano enseguida, ya hablando por encima de él, le preguntó: "¿Es necesario responder eso?". El periodista intentó continuar la charla argumentando el porqué debería responder y el artista, ya molesto, soltó el micrófono y abandonó el estudio, diciéndole al comunicador que era "grosero".

El periodista, mientras Maluma se iba, le hablaba y sostenía que "es lo que la gente piensa y es lo que la gente quiere saber".