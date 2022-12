FRANCELLA VIVE EL GRAN MOMENTO DE SU CARRERA Y SUMA NUEVA PELÍCULA: ''LA EXTORSIÓN''

06/12/2022 - 20:12 Pura Vida

El tráiler de "La extorsión", la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, fue dado a conocer ayer en las diferentes redes y plataformas de cara a su estreno del 6 abril de 2023.

La película es dirigida por Martino Zaidelis y cuenta con la actuación de Pablo Rago y Andrea Frigerio, además de la participación de Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka y Mónica Villa.

Según lo que se desprende del tráiler, Francella interpreta a un piloto de avión que, bajo amenaza de dar a conocer el secreto de su estado de salud, debe trabajar para los servicios de inteligencia.

"Los Servicios de Inteligencia lo extorsionarán exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires–Madrid sin hacer preguntas. Alerta por el enigmático cargamento que lleva, Alejandro (Francella) se sumergirá en un universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama mientras intenta escapar con vida a cualquier precio", señala la sinopsis. "Si tienes algún problema lo hablas con nosotros y solamente con nosotros", se escucha que le dicen en el adelanto.

Se trata del regreso a la pantalla grande del actor de "El secreto de sus ojos" tras tres años, cuando protagonizó "El robo del siglo", de Ariel Winograd. En el medio, le puso piel a un meteorólogo en "Granizo", de Marcos Carnevale y que fue directo a Netflix, además de hacer de un portero de edificio en "El encargado", serie de Star+. Indudablemente este último año ha sido de gran producción para el actor que en enero de 2023 se subirá al escenario para protagonizar la versión teatral de "Casados con hijos", junto a Florencia Peña, Marcelo De Bellis, los hermanos Luisana y Darío Lopilato, y la incorporación de Jorgelina Aruzzi, tras la desvinculación de Érica Rivas, quien encarnaba a María Fuseneco.

Francella actualmente tiene 67 años y es considerado uno de los actores más influyentes de la Argentina. Algunas de sus películas más reconocidas han sido "Un argentino en Nueva York", "Rudo y Cursi", "Corazón de león", "El clan" y "El secreto de sus ojos". Esta última, fue ganadora del premio Óscar a la mejor película de hablan no inglesa en 2009. A lo largo de su carrera ha sido parte de más de 30 largometrajes, así como también en más de 30 programas de TV.

Cuando hace poco la prensa le preguntó a Francella cómo le llega un personaje y en qué momento decide que lo va a interpretar, el actor contó: "Son muchos elementos los que uno analiza, pero por sobre todas las cosas el guión, me interesa tener una buena historia para contar. Siempre estoy leyendo muchas cosas, y no es frecuente que sienta que pueda ser de la partida. Otro elemento clave es quién va a conducir el proceso y cuando se genera ese cóctel de un director con el que creo que me va a gustar trabajar y una buena historia, entonces cierra por todos lados. A veces ayuda mucho que el director sea el guionista. Me gustan las historias fuertes, en especial las que no le dan la espalda al público Tengo una resistencia absoluta a las películas que ignoren por completo al público, a los directores que les gusta trabajar para ellos mismos, con ellos no tengo ningún feedback".

Y sobre qué es lo que hace más atractivo a un personaje señaló: "Tiene mucho que ver que el personaje me permita despojarme del peso propio que uno trae, cuando desde lo estético no me reconozco, cuando desde lo postural y lo corporal, en la forma de hablar, dejo de ser yo mismo. Me seduce salir de la lógica zona de confort que uno puede generar en un momento determinado en un papel sabiendo que toca teclas que puede dominar. También me seduce mucho cuando me veo despojado de cualquier recurso y en lo interpretativo tengo que explorar algo distinto".

Durante un largo tiempo esa zona de confort fue la comedia, pero aún abordando el drama, sus personajes son en la mayoría de los casos hombres comunes que logran una empatía con el público.

En "El encargado", la serie que bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, estrenó en el streaming de Star+, Francella interpreta al amable y muy dedicado portero de un edificio con mucho que ocultar y un plan tan insólito como atrapante, que ya anunció una segunda temporada pese a la polémica que generó entre los porteros la manera en la que lo retrata.

"La única respuesta es que es ficción, todos sabemos que es ficción. Es como si mañana hago un policía corrupto y la policía cree que toda es corrupta, si hago un pediatra pedófilo y todos los pediatras son pedófilos", se escudó ante las críticas que se hicieron públicas.

Y agregó: "Habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción. Se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie".

Por otra parte, Guillermo ya comenzó los ensayos para la puesta en escena de "Casados con hijos".