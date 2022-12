Céline Dion anunció que padece grave e incurable enfermedad neurológica

08/12/2022 - 20:30 Pura Vida

Céline Dion reveló que padece una enfermedad neurológica incurable que la obligó a mantenerse temporalmente alejada de los escenarios e informó que no podrá cumplir con las fechas de sus shows pactados en Europa.

A través de un video de poco más de cinco minutos que difundió en sus redes sociales, la cantante canadiense habló con franqueza y sin tapujos ante sus millones de seguidores sobre su estado de salud.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que ha estado pasando", comenzó diciendo.

En ese sentido, Dion confesó que recientemente fue diagnosticada con "un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida que afecta a 1 de cada millón de personas".

Se caracteriza por presentar rigidez muscular y progresiva que afecta no sólo las extremidades como brazos y piernas sino también el tronco y el abdomen.