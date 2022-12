Floppy Tesouro piropeó a Icardi: ''Es atractivo''

27/12/2022 - 21:53 Pura Vida

Bastó una foto que los mostrara coincidiendo en una salida para que comenzara a correr el rumor de un incipiente romance entre Floppy Tesouro y el exmarido de Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi.

La modelo, separada de Rodrigo Fernández Prieto, con quien tuvo a Morea, no anduvo con vueltas y habló en el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, por América, sobre su encuentro con Icardi. "Fue una foto de una salida grupal con amigas y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. ¡Una foto de amigos! ¡Una salida! Como puso él: fue una noche de amigos'', afirmó.

Además, contó que ya se conocía con el futbolista. "Yo había hablado con él en el cumpleaños de Kennys Palacios. Ahí yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal con Wanda. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos. No soy de fijarme quién me 'likea' y no lo digo en broma. Soy de subir fotos y me relajo. Antes miraba los comentarios. Me enteré por ustedes que me 'likeaba'", agregó.

Y cuando le preguntaron si tendría una relación con Mauro, contestó: "Yo soy muy respetuosa. Considero que en este momento están en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá y soy mujer".

Por otra parte, Floppy aseguró: "Mauro es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas. Soy muy prudente".