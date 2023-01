Luisa Kuliok lleva a Juana Azurduy a escena

01/01/2023 - 21:53 Pura Vida

"Juana vive!" es la obra con la que Luisa Kuliok abre la temporada teatral en el Auditorium marplatense, basada en el libro de Andrés Lizarraga "Proceso a Juana Azurduy", es acompañada en el escenario por Roberto Romano y la voz en off de Juan Palomino como Manuel Ascensio Padilla, con dirección de Rosa Celentano.

"Juana Azurduy siempre fue una mujer que me conmovió, desde hace tantos años, tanto tiempo, cuando una leía sobre ella y escuchaba esa canción extraordinaria que cantaba Mercedes Sosa, siempre tan enorme, con la música de Ariel Ramírez; y eso era una conmoción para mí. De manera que siempre me producía sensaciones de conocer más, de entrar más en su vida", comentó Kuliok a Télam.

Y añadió: "Andrés Lizarraga construye una obra realmente notable con ese duelo entre un abogado impuesto por el poder momentos antes de ser juzgada, donde ella hace una revisión de toda su vida, y me parece que es una concepción teatral de un gran desafío para una actriz y un actor, pero además la directora Rosa Celentano hizo una adaptación notable sobre ese material y eso me parecía fantástico para ponerlo en un escenario".

"Durante muchos años la directora, que además es amiga personal, quería que hiciéramos esta obra Roberto (Romano) y yo, pero la verdad es que no me animaba a interpretarla, porque yo he hecho muchas heroínas en TV y en el teatro: mujeres luchadoras, que sufrían, pero aún en el dolor seguían hacia adelante en la lucha, en la búsqueda de la identidad".