"Argentina, 1985" sabrá el próximo 24 de enero si queda seleccionada para los premios Oscar

11/01/2023 - 21:22 Pura Vida

Tras haber ganado el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, "Argentina, 1985", el filme dirigido por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín que cuenta el trasfondo del Juicio a las Juntas, queda bien posicionada en su candidatura para acceder a la terna de película internacional de los premios Oscar, meta a la que se acercó al quedar preseleccionada en la lista corta de 15 candidatos.

La suerte del filme nacional se definirá el próximo 24 con el anuncio por parte de la Academia de Hollywood de las nominaciones a los Óscar, con espacio para cinco largometrajes que competirán el 12 de marzo en la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles con la conducción del comediante Jimmy Kimmel.

Con el antecedente en 1986 de "La historia oficial", de Luis Puenzo, la cinta se llevó el Globo de Oro a la Mejor película en lengua no inglesa, terna en la que se impuso por sobre la alemana "All Quiet on the Western Front", la belga "Close", la surcoreana "Decision to Leave" y la india "RRR".

La película, escrita por Mitre y su habitual colaborador Mariano Llinás, es protagonizada por Darín y Lanzani y era la única cinta latinoamericana en competencia en los galardones realizados en el Beverly Hilton de Los Ángeles que premian a lo mejor del cine y la televisión estadounidense. "Argentina, 1985", fue la más vista del año pasado en los cines argentinos.