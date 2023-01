"Argentina 1985" perdió una chance en el camino

16/01/2023 - 20:45 Pura Vida

El filme "Todo en todas partes al mismo tiempo" fue el gran ganador de la 28ª edición en los Critics' Choice Awards 2023, los premios que entrega la crítica especializada de Hollywood, que se realizó el domingo por la noche en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, al alzarse con varias de estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y mejor comedia.

Entre las series, destacó "Better Call Saul" (Netflix), en tanto que la película "Argentina, 1985", de Santiago Mitre no logró esta vez imponerse entre las producciones extranjeras tal como lo había hecho la semana pasada en los Globos de Oro. Esta vez, ese rubro fue liderado por el filme indio "RRR", que relata la historia de dos revolucionarios indios de la vida real, Alluri Sitarama Rajuy Komaram Bheem, en su lucha contra el Raj británico.

Si bien no haberse consagrado en los Critics' Choice Awards 2023 parecería despojar a la película argentina de una importante chance en su camino a los Premios Oscar, en la categoría Mejor película de habla no inglesa, para la cual se encuentra preseleccionada, hay que saber que el drama épico indio no integra este último listado, por lo que la historia protagonizada por Ricardo Darín guarda esperanzas. La definición se conocerá el 24 de enero.

Más allá de las premiaciones, la gala dejó lugar para encuentros entre famosos que revolucionaron las redes, como el que protagonizaron Peter Lanzani, de "Argentina 1985" y Anya Taylor-Joy, quien fue presentadora en el evento. El director Santiago Mitre les tomó una fotografía, y el actor la compartió en sus historias de Instagram, volviéndose tendencia virtual.

Por su parte, Jeff Bridges recibió un reconocimiento por su trayectoria, mientras que Janelle Monáe también fue galardonada de manera especial con el premio #SeeHer.