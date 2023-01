VIDEO | Kike Teruel contó por qué abandona a Los Nocheros y qué hará con su futuro

22/01/2023 - 19:44 Pura Vida

Los fanáticos de Los Nocheros se sorprendieron en las últimas horas por un inesperado anuncio: Kike Teruel abandona el grupo. Sin embargo, lo más llamativo fue la particular forma en la que el cantante lo informó: a través de las redes sociales y dejando un halo de misterio.

Según contó, revelará los motivos de su decisión durante un vivo que realizará este domingo a las 19 horas.

Ayer el cantante salteño Kike Teruel anunció su partida de Los Nocheros con un video publicado en las redes sociales a pocos días de su presentación en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Ahora, contó en vivo el motivo de su decisión.

"Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo Los Nocheros. Y es verdad, pero mañana (por hoy) a las 19 horas en vivo mano a mano con ustedes se los cuento", confirmó Cesar Adolfo Teruel, sin brindar aún mayores detalles sobre su alejamiento.

Por qué abandona a Los Nocheros

Kike no estuvo con rodeos y fue contundente en sus primeras frases a través de su vivo en Instagram: "Yo me voy porque estoy bien, suena raro, pero sentí que era el momento".

"Siento que estoy sin ideas para el grupo, ya me quería ir. Es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente y soy una persona a la que le gusta ir al frente, tomar el toro por las astas", agregó.

Mientras le llovían miles de comentarios de aliento y preguntas por parte del público, el artista expresó: "Todos tomamos decisiones para estar mejor y mi misión de cantar ya está. Quiero sacarme el 'chip nochero'".

Sobre su futuro personal y los compromisos del grupo

"Mi vida va a seguir, pero no va a ser la misma. Mi voz va a quedar con Los Nocheros. No me voy de solista", aseguró de manera relajada pero firme.

Luego llevó tranquilidad al afirmar que "voy a estar hasta marzo - abril con los últimos compromisos, este es mi último verano con Los Nocheros. Vamos a estar los cuatro en todos los shows acordados".

Ante de finalizar y consultado por los fanáticos, Kike confesó que le “gustaría un show de despedida”, aunque hasta el momento no tiene nada planificado al respecto.

Antecedente

En noviembre del 2013 también había anunciado su alejamiento para tomarse un "año sabático" para radicarse en España junto a su hijo y coronar su despedida temporal con un último show en el Teatro Gran Rex de la calle Corrientes.

“Lo pensé siempre, pero lo veía irrealizable porque siempre estuve absolutamente metido en lo mío; pero hablé con los chicos de Los Nocheros y les dije que necesitaba un tiempo, y me han dicho ‘tomate lo que necesités”, explicó en aquella oportunidad.

