EL HUMOR DE "PACHU" PEÑA TRASCIENDE GENERACIONES

28/01/2023 - 21:44 Pura Vida

José María "Pachu" Peña es uno de los protagonistas de "Un Plan Perfecto", la obra que se presenta de martes a domingos a doble función, con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Romina Gaetani, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, y lidera la taquilla.

El actor, que cobró popularidad décadas atrás cuando en dupla con Pablo Granados se transformó en uno de los principales humoristas del "El show de Videomatch" de Marcelo Tinelli, celebra hoy en Córdoba el "éxito" y se asombra de la vigencia que mantiene con un humor que trasciende generaciones.

"Me asombra que por ahí niños o chicos jóvenes me piden fotos tanto como gente grande", comentó "Pachu" a Télam; y en búsqueda de una explicación, el actor destacó el rol de las redes sociales y manifestó que sirven para que "llegáramos también a los más chicos y muchos millennials que por ahí no nos conocían".

El artista resaltó que esa llegada al público joven se potenció también gracias a la pandemia porque "llevó a la gente a buscar cosas de humor, empezar a meterse a ver qué había para divertirse y pasar el momento, y ahí hubo un redescubrimiento de cosas que ya habían sucedido y por ahí no estaban tan presentes".

"También por el trabajo en (el ciclo de TV) 'Sin Codificar', que llegó a muchos jóvenes, memes que se hacen virales, o extractos de humor que la gente se acostumbró a ver en el celular", agregó.

Sobre la actual temporada y la obra que se desarrolla en el Teatro Del Lago, Peña resaltó: "Estamos muy contentos y felices por la respuesta del público, me refiero a lo que es la carcajada que nos dejan noche tras noche en cada función, la gente se va contenta, muy agradecida; nos esperan afuera para la foto, después nos comentan en las redes, entonces no podemos pedir más. La verdad es que estamos disfrutando de una hermosa temporada".

"Disfruto mucho, es el segundo año que vengo a trabajar con Pedro (Alfonso), hicimos muy buena química en lo que fue 'Una noche en el hotel', que nos fue muy bien e hicimos una gira nacional, disfruto trabajar con él", resaltó.

En "Un Plan Perfecto", Pachu interpreta a un artista sobrevalorado: "Me gustó mucho cuando me lo ofrecieron, primero por estar nuevamente en Carlos Paz y además por el guion y la obra. La gente se muere de risa".

La versatilidad de Peña, desde que arrancó con Tinelli en la década del 90, quedó de manifiesto a lo largo de los años, donde se lo pudo ver tanto en teatro, como en televisión o detrás de un micrófono radial, por lo general con impacto en cada uno de esos formatos.

"Mientras haya humor yo me anoto, más allá del formato, porque el humor es lo que más me gusta hacer y el lugar donde me siento cómodo, aunque también estoy abierto a escuchar otro tipo de propuestas", reforzó.

¿Sos un joven de 60 años?

De alma sí; estamos bien de salud, debe ser el humor que uno hace. Soy en la vida real como me muestro en cámara, no escondo nada.

¿Cómo es la convivencia con los otros elencos en "la Villa?

Espectacular, por la simultaneidad con las funciones de las demás obras no podemos asistir a verlos, pero a la noche nos cruzamos los distintos elencos, nos preguntamos cómo estamos, cómo va todo e intercambiamos información. Quiero que a todo el mundo le vaya bien, porque estamos todos metidos en la misma bolsa. En mi caso, tengo la mejor con todos, me llevo muy bien con los colegas, no tengo enemigos.

El principio de temporada no fue tan bueno en lo personal porque tuviste un accidente de auto.

Fue un susto muy grande porque había ido a pasar el 31 con mi familia a Buenos Aires y en el trayecto de la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Amstrong, venía con lluvia y agarré un charco de agua de esos que se forman y se me fue el auto de control. Venía manejando sin celular, sin nada, hice varios giros sobre la autopista, gracias a Dios no venía nadie que me pudiera llevar puesto y terminar en una tragedia. Golpeé contra el guardarrail, que hizo de contención y quedé mirando para otro lado, así que fue con suerte. Por suerte no sufrí lesiones y esa misma noche hice la función del 1 de enero.