La actriz española Ágata Clares cuida a la hija de una narcotraficante mejicana

11/02/2023 - 21:42 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami / Redacción de EL LIBERAL.

"La Reina del Sur" (va por su tercera temporada por Netflix) es una serie que cautivó a la audiencia mundial. Su historia, su actualidad y la presencia de estrellas de la actuación configuran el éxito alcanzado por esta producción basada en la novela del periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte.

Ágata Clares, actriz española, es una de las protagonistas en esta historia que tiene como figura central a la prestigiosa intérprete mexicana Kate del Castillo. Ágata se pone en la piel de Paloma Alijarafe y, en su tercera temporada (ella ya estuvo en la segunda), su personaje tiene mayor protagonismo.

Ágata, nacida en Madrid el 16 de marzo de 1996, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, se refirió a este gran momento artístico por el que atraviesa. También contó acerca de su experiencia de haber participado en la exitosa serie española "Élite".

-¿Qué incidencia tendrá Paloma Alijarafe, tu personaje, en la tercera temporada de "La Reina del Sur III"?

Paloma va a tener un poco más de protagonismo puesto que tiene un hijo y ahora está a cargo de Sofía (interpretada por la actriz colombiana Isabella Sierra), la hija de "La Reina del Sur" (Teresa Mendoza, a cargo de Kate del Castillo). Como a "La Reina del Sur" la metieron en la cárcel y está en EE.UU., Paloma se hace cargo de Sofía.

-¿Qué destacas de la personalidad de Paloma?

Paloma es metódica, correcta. Es un punto a favor de ella porque es una buena chica y tiene todo organizado. En su vida están ocurriendo muchas cosas y para ella es todo una locura.

-¿El ser aliada de Teresa Mendoza le va a traer problemas a Paloma o va a mantener ese perfil bajo?

Como está a cargo de Sofía y la está buscando la DEA le va a traer unos pequeños problemas, pero siempre está Teresa y los compañeros de Teresa para ayudar a todos los aliados a que no tengamos problemas.

-¿Qué ha representado para vos ser parte de este proyecto televisivo?

Para mí ha sido todo un honor porque es mi debut como actriz. Yo empecé en "La Reina del Sur II". Ha sido una experiencia increíble como persona y como actriz porque he ido creciendo con la serie.

-¿Consideras que la ficción supera a la realidad en "La Reina del Sur"?

Creo que no. Hay mucha acción, pero yo creo que en el mundo de hoy en día hay historias parecidas a las de "La Reina del Sur".

--¿Crees que "La Reina del Sur" marcó un antes y un después en la televisión hispana?

Creo que sí porque fue la serie más vista de habla hispana.

-¿Tienes miedo de quedar encasillada en personajes como el de Paloma?

No.

-¿Cómo llegaste a formar parte del elenco de "La Reina del Sur"?

Haciendo audiciones y pasando las audiciones. En principio audicioné para Rocío, el personaje de Gótica, y me acuerdo que yo llegué al casting todo vestida de Gótica. Luego me llamaron para hacer Paloma.

-¿Por qué consideras que series como "La Reina del Sur" y "El Señor de los Cielos" tienen un éxito impresionante en la televisión?

Pues yo creo que es porque tienen historias que la gente quiere ver y quiere vivir. Creo que es el factor principal de su éxito.

Historias que le gustan

-¿Cuál o cuáles son las historias que a vos, en particular, te gustan desarrollar?

Me encantaría participar en películas de terror o de fantasía.

-¿Qué es lo que te lleva a elegir ese género?

Yo he hecho el Conservatorio de Danzas. Me gusta mucho la estética, el movimiento. Cada personaje, en las películas o series fantásticas, tiene mucho desarrollo escénico a la hora del movimiento. Es por eso que me encantaría poder trabajarlo.

-¿Cuánto del teatro físico aplicas en los personajes que te asignan?

Ahora, poquito y es porque los personajes que interpreto son muy reales, tampoco hacía falta meter alguna deformación física o nada raro.

-¿Sos partidaria del Método, de Konstantín Stanislavski, o de los enfoques de Jerzy Marian Grotowski?

Soy más de mis propias vivencias juntándolas con la imaginación. Si hay algo que yo no he vivido busco algo parecido que haya vivido y lo arrastro al personaje.

- ¿Para hacer a Paloma, en "La Reina del Sur", a cuál de esas herramientas has recurrido?

En la vida real yo no tengo hijos y Paloma tiene un hijo, pero yo en mi vida tengo una hermana gemela que para mí es como un hijo ya que me preocupo por ella y siempre quiero que le vaya muy bien. Entonces, llevo esa sensación de madre a Paloma.