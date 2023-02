Alfano habló sobre el cáncer que superó

26/02/2023 - 20:20 Pura Vida

Lejos de las frivolidades y el juego mediático que la mantuvo siempre vigente, Graciela Alfano abrió su corazón tras haber superado un cáncer de riñón. Hace solo unos meses le extirparon el tumor y el órgano afectado; y después la tiroides.

"Yo siempre digo que la vida te presenta a veces diferentes escenarios que uno no espera, como puede ser por ejemplo, una enfermedad. Yo me cuidé toda la vida, siempre hice dieta, el cuerpo es mi herramienta, hice deportes, ejercicio, yoga, etc. y realmente cuando la vida te marca la cancha, te pone en el escenario que ella quiere. Y hoy me pasa un tsunami por arriba, pero no hay otra posibilidad que afrontarlo", reflexionó Alfano sobre su salud en el programa radial que conduce Catalina Dugli. Y sumó: "Lo que sí podemos hacer es definir el modo, cómo vamos a atravesar eso que la vida nos presenta. Tuve un tipo de cáncer muy silencioso, porque uno puede tener los parámetros de la sangre muy bien, pero se ve en una ecografía. Por eso, quiero destacar lo buena que es la medicina preventiva".

El haberse cuidado durante toda la vida la ayudó a afrontar de una mejor manera su cuadro. "El médico me dijo 'gracias a que estás en el buen estado en que estás pudimos meterte en un quirófano en una semana y resolver todo esto'. Porque no olvidemos que yo tengo 70 años, soy una señora grande, añosa. Fueron casi 900 gramos que me sacaron entre riñón y el tumor, porque este tipo de cáncer crece de adentro hacia afuera con lo cual tuvieron que sacarme el riñón entero", resumió.