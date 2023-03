DARÍN: ''HAY QUE SABER GANAR Y SABER PERDER''

13/03/2023 - 21:17 Pura Vida

Con la estatuilla del Premio Oscar a la Mejor Película Internacional en manos de "Sin novedad en el frente", de Edward Berger, terminó la ilusión que había despertado en los argentinos el filme "Argentina, 1985", protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, sobre el juicio a las Juntas Militares, que competía, cabeza a cabeza, con la producción alemana. Pero era final anunciado, teniendo en cuenta la "debilidad" de Hollywood por las historias bélicas.

Luego de la ceremonia y la fiesta de la que participaron los famosos presentes en la 95ª entrega de la preciada estatuilla, Ricardo Darín hizo su balance: "No creo que se trate de una lógica, el trabajo de hacer una película es una cosa, pero promocionarla y darle visibilidad es otra y aparentemente hay otros que hicieron las cosas un poco mejor que nosotros y además Sin novedad en el frente es una gran película, es de alto impacto y ya está, hay que saber ganar y hay que saber perder. No hay lógica, depende de la subjetividad de los votantes y es justo que sea así", dijo el actor a Teleshow.

Y admitió que hubo un momento en el que creyó que lo ganaban. "No me tomó demasiado por sorpresa, sabíamos que eso era lo más probable que sucediera, lo que me confundió es que cuando subieron Antonio y Salma al escenario dije 'uy, a lo mejor yo estoy leyendo mal las coordenadas', pero inmediatamente miré hacia un costado (porque todo el equipo del filme alemán estaban sentados al lado suyo) y vi que el camarógrafo estaba apuntando para ellos y ahí dije ah bueno, ya está".

No obstante, en el vocabulario de Darín no existe la palabra desilusión. "Yo voy a morir con lo que pienso siempre que es que 'si vos crees que La Meca está en un lugar, te olvidás del camino' y nosotros en este camino tuvimos de todo: Golden Globo, Goya, premio del público en todos lados, abrazos, felicitaciones, la gente adoró la película... entonces vos no te podés olvidar del camino porque la verdad que la única meta es el camino, lo demás es una charla, la meta siempre se corre de lugar, '¿qué viene ahora después de...? Lo que pasa es que se supone que después del Oscar no viene nada, y sí, viene que tenés que arrancar de nuevo, hay que ir a laburar (risas)", reflexionó.

Y sobre si el veredicto del jurado les causó tristeza, Ricardo confesó: "No estamos tristes, pero a mí sí me entristece que mucha gente se dio mucha manija en Argentina, porque venimos con un tsunami mundialista, y arrancaron con la tercera (haciendo referencia a la tercera estrella en la camiseta de la Selección Argentina y la tercer estatuilla), como si fuera un partido más y eso sí me da pena, pero también creo que la gente es mucho más inteligente incluso de lo que cree de sí misma y entiende cómo son estas cosas, a veces se gana y otras se pierde".

Para hacer aún más gráfico lo que sucedió en el teatro Dolby, de California, Darín contó una anécdota personal. "Yo tenía un médico que había tenido un problema conmigo. No me había atendido bien. Yo había quedado mal, y tuve una reunión con él en su consultorio. Era un hombre muy grande, una eminencia, ¿viste cuando te dicen `una eminencia`? Y después de analizar por qué nos había salido mal lo que habíamos tenido en común, me dice `¿Usted juega al truco, Darín?` Le digo `Sí, juego al truco. ¿Por qué?` `Bueno, ésta es una mano en la que no ligamos nada` (ríe). Y esto (por el Oscar) es una mano en la que no ligamos nada".

Aunque aclaró que el resultado no los puso contento, aseguró que la sensación es de satisfacción. "Estamos orgullosos y no te digo contentos, porque si venís de perder no estás contento, pero si estamos satisfechos con todo lo que hicimos, con la película que presentamos, con que fue elegida entre las cinco mejores. Tenemos una película que va a durar mucho tiempo en la memoria de los argentinos".

La reacción de Salma Hayek se volvió viral

Así como Ricardo Darín pensó que la presencia de Salma Hayek para anunciar al ganado del rubro Mejor Película Internacional estaba relacionado con el origen latino de los triunfadores, la propia actriz pensó que al abrir el sobre iba a encontrarse con el nombre de "Argentina, 1985", en lugar del filme alemán, y no pudo disimular su decepción. Días previos, Salma había posteado: "Quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única latinoamericana nominada".