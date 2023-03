"Argentina, 1985" tiene contracara

16/03/2023 - 21:31 Pura Vida

"1976", filme de la chilena Manuela Martelli, cuenta el invierno de un ama de casa que a pedido del sacerdote de la familia le brinda primeros auxilios a un guerrillero, situación que la debate entre el deber y el miedo que la persigue y que, ante la impunidad de los dictadores en su país, parece ser un espejo que refleja lo contrario de lo que muestra "Argentina, 1985".

"Me parecía interesante observar a los personajes con todas sus ambigüedades y salir un poco del relato blanco y negro. Por bastante tiempo la narrativa de dictadura tuvo ese carácter, y probablemente era necesario, para denunciar y juzgar a los que el Estado no estaba juzgando. Creo que eso pasa cuando no hay justicia; la gente asume el rol que deberían tener los jueces. Y bueno, ahí tienes la otra cara con 'Argentina, 1985', es una historia con un buen final", dijo la directora a Télam.

Si bien es ficción, la inspiración parte de la abuela de la directora, un ama de casa que de grande decidió estudiar arte. Pero la carrera quedó trunca por la irrupción de la dictadura de Augusto Pinochet y, en 1976, falleció tras 3 años de depresión.

"Me llamó la atención que (en la familia) esa depresión se viera como algo constitutivo de ella y no como un fenómeno social. Los 3 últimos años de su vida fueron los más cruentos de la dictadura".