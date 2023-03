Mayra, exreina de la belleza de Puerto Rico vaticinó que ''el estilo de vida de Colonia Jaime es el futuro del mundo''

17/03/2023 - 02:30 Pura Vida

Mayra Matos Pérez, Miss Puerto Rico para Miss Universo de 2009, se alejó del mundanal ruido del espectáculo para sumergirse en un ámbito más profundo y así vivir la vida desde otra perspectiva. Para ello, Mayra, tal como lo hizo su padre y su bisabuelo, encontró en la filosofía del maestro Joaquín Trincado la razón de vivir.

De esta manera, Mayra se nutrió de las enseñanzas de Trincado, que en Santiago del Estero tiene en la Colonia Jaime a sus más conspicuos discípulos. Y hacia esta comunidad se acercó Mayra acompañada por su mamá María de los Ángeles Pérez. Allí fue recibida por Marcela Lazo, presidente de la Asociación Civil Colonia Jaime, dondeí se quedará por una semana y toda la experiencia que adquiera la replicará en su país.

Mayra está feliz de haber podido venir a Colonia Jaime para vivir la experiencia soñada, la que esperó por años, pero que la pandemia postergó y que hoy, acompañada por su mamá, es una realidad.

La joven boricua, quien cursa su octavo mes de embarazo, habló con EL LIBERAL.

-¿Qué te trajo a Colonia Jaime?

De pequeña, mi padre nos educó sobre la Colonia Jaime. Él estudiaba a su visionario, Joaquín Trincado. Nos educó de que había otras posibilidades de vida que el ser humano, a veces, pierde su propia naturaleza creando sistemas, pero en la Colonia Jaime lo que hace es comunidad como una sola unidad, como una sola familia. Y siempre decía que había posibilidades de que nosotros nos uniéramos y que nos viéramos como realmente somos, como una sola familia a nivel mundial. Entonces, no podía perder la oportunidad porque llevaba mucho tiempo de querer venir. Primero, pasó la pandemia. Luego, me casé y en el embarazo, los primeros tres meses (ya lleva ocho meses) fueron intensos, pero ya me siento mejor. Pedí permiso al doctor para venir. Colonia Jaime es una inspiración para mis hijos. Es mi primero hijo, pero yo planifico tener más. Todo lo que sea mejor el mundo que mejorar inspiración que Colonia Jaime.

-¿Cómo te enteras de la existencia de Colonia Jaime y cuál es tu primer contacto aquí?

Mi padre y mi bisabuelo sabían de la existencia. Cuando veo a Marcela (Lazo, presidente de la Asociación Civil Colonia Jaime) en Facebook y que teníamos amigos en común, me entero que ella estaba en la Colonia Jaime. Y dije por fin tengo alguien con quien hablar y llegar allá que era algo que yo quería. También había un expositor de Puerto Rico, Víctor López, que él había venido acá y nos había llevado información a Puerto Rico. Así se fueron uniendo todos los lazos hasta que por fin pude llegar.

-¿Cuáles son tus primeras impresiones en este primer tramo de convivencia en Colonia Jaime?

Ha sido tan bonito que yo le decía a mi mamá (quien la acompaña) que llevamos aquí pocas horas y hemos aprendido tanto. Es increíble cómo el compartir es tan natural que es algo que tú no ves cuando estás afuera, como lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Me encanta que sea algo tan orgánico, tan bonito, tan del corazón que no es tan planificado ni pensado. Eso ha sido lo que más me ha impactado.

-¿De qué forma aplicarás a tu vida cotidiana toda la experiencia que vas a adquirir en la semana de convivencia en Colonia Jaime?

Algo que también he aprendido es que los seres humanos necesitamos menos de lo que pensamos que necesitamos. Y eso lo he visto aquí. De la Colonia me llevo ese compartir, me voy a ir desprendiendo de cualquier apego que haya tenido por influencia de donde vivo.

-¿Qué apegos soltarías?

Hay muchos apegos, eso es bien difícil. Nunca vamos a parar de soltar porque es un trabajo de toda la vida. No podemos ponerle un límite al aprendizaje. Todo lo que yo pueda soltar y que me ayude a crecer como ser humano lo voy a hacer.

¿Qué tipo de cuestiones comunitarias incorporarías?

Me encanta la organización de las tareas. La idea es crear en Puerto Rico un espacio como Colonia Jaime. Voy a estar en contacto con Marcela para que podamos emular todo lo que se hace aquí y ser adaptado a las leyes y a la sociedad de Puerto Rico.

-¿En Puerto Rico hay lugares similares o iguales a Colonia Jaime?

No los hay. Visionando que sí va a haber un espacio y que lo vamos a poder hacer inspirados en la Colonia Jaime.

Inspiración

- ¿Cuánto inspira Colonia Jaime, su filosofía de vida, si tenemos en cuenta la existencia de un mundo en el que reina el materialismo y el individualismo?

El estilo de vida de Colonia Jaime es el futuro del mundo. Hay materialismo e individualismo, pero el ser humano va a llegar a un punto en que se va a dar cuenta de que eso no funciona y, de hecho, lo vemos ya, lo vemos en la salud mental y hasta, lamentablemente, los suicidios, lo vemos en cómo las comunidades se van deteriorando. Es precisamente porque falta un estilo de vida como el de Colonia Jaime en donde todo se colabora mutuamente, todos pueden hacer otro estilo de vida. No nos damos cuenta de que nuestra naturaleza necesita ese contacto físico, de esa comunidad, de ese amor familiar y eso va ayudar a que se disminuyan esas depresiones, esas soledades, esos suicidios y problemas sociales. Vivir en comunidad ayuda al bienestar humano. El ser humano se debe concientizar sobre la importancia de este estilo de vida.

-¿Cuánto cuesta concientizar a la gente acerca de la importancia de ese estilo de vida?

Cuesta mucho. Digo que es paso a paso, es seguir educando a las futuras generaciones. Por eso es, para mí, muy importante que mi hijo sepa, y para que los niños de Colonia Jaime, que se sigan educando porque no es un trabajo de la noche a la mañana. Hay que seguir educando y publicando libros como el de Colonia Jaime. Es importante que la gente vea a través del ejemplo, porque no hay nada más convencedor que el ejemplo, que es posible, pero cuando vemos una Colonia Jaime que lleva 90 años sabes que es posible. Hay que enfocarnos en que las personas puedan ver otros paradigmas, otro estilo de vida que es posible.

CONOCIENDO A MAYRA MATOS





"Yo nací en San Juan, Puerto Rico, pero a las dos semanas mis padres se mudaron a un pueblo llamado Cabo Rojo, en el oeste del país. Es un pueblo costero. Soy la número cinco de seis hijos. Mis padres me criaron estudiando al visionario Joaquín Trincado".

"De pequeña bailé, entré en el modelaje y también era artesana. Hacía accesorios en la escuela y los vendía. Al entrar en el modelaje gano Miss Puerto Rico para Miss Universo de 2009. Quedé finalista en el top 5 de Miss Universo.. Tenía una escuela de modelaje, hice películas y programas de televisión"

"Luego de esto me di cuenta de que no era el estilo de vida que quería y empiezo a soltar. Empecé a viajar por el mundo para conocer. Empecé a ver y a expandir mi mente. Me formé como Life Coaching y empecé a ayudar a personas a través de talleres, seminarios. Y todo eso también me iba ayudando a mí. Me alejé del mundo del espectáculo. Estoy más tranquila y trabajando en una compañía de producción de películas que le dan visibilidad a comunidades minoritarias".

"Yo nací en San Juan, Puerto Rico, pero a las dos semanas mis padres se mudaron a un pueblo llamado Cabo Rojo, en el oeste del país. Es un pueblo costero. Soy la número cinco de seis hijos. Mis padres me criaron estudiando al visionario Joaquín Trincado"."De pequeña bailé, entré en el modelaje y también era artesana. Hacía accesorios en la escuela y los vendía. Al entrar en el modelaje gano Miss Puerto Rico para Miss Universo de 2009. Quedé finalista en el top 5 de Miss Universo.. Tenía una escuela de modelaje, hice películas y programas de televisión""Luego de esto me di cuenta de que no era el estilo de vida que quería y empiezo a soltar. Empecé a viajar por el mundo para conocer. Empecé a ver y a expandir mi mente. Me formé como Life Coaching y empecé a ayudar a personas a través de talleres, seminarios. Y todo eso también me iba ayudando a mí. Me alejé del mundo del espectáculo. Estoy más tranquila y trabajando en una compañía de producción de películas que le dan visibilidad a comunidades minoritarias".