WANDA NARA ENCIENDE HOY "MASTERCHEF"

El exitoso reality culinario "MasterChef" volverá con su formato original después de siete años a la pantalla de Telefé, donde el jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui estará acompañado en la conducción por la empresaria y mediática Wanda Nara en la nueva temporada que podrá verse desde hoy, en Santiago del Estero, por Canal 7.

Después de tres ediciones de "MasterChef Celebrity", emitidas durante la pandemia de Covid-19 y en las que resultaron ganadores Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Micaela Viciconte, el programa retorna a su modelo tradicional en el que 16 concursantes competirán por el trofeo al mejor cocinero o cocinera amateur de la Argentina.

Para esta entrega, el estudio que alojará el certamen fue renovado por completo y el juego incluirá nuevos desafíos y sorpresas que las y los participantes deberán enfrentar para hacerse además con la gran recompensa de 10 millones de pesos.

El camino de "MasterChef" -que en enero pasado lanzó su convocatoria a lo largo y ancho del país y contó con más de 10.000 inscripciones- comenzará con la etapa de audiciones en las que 53 aspirantes deberán deslumbrar a los jueces para formar parte del grupo de 24 clasificados que pasarán a una segunda instancia de eliminación, antes de inaugurar el concurso final.

En tanto, esta será la primera experiencia de Wanda Nara al frente de la animación de un ciclo televisivo para la televisión local, dando un paso más en su vínculo con la señal de aire del grupo Paramount, donde ya se había desempeñado como "investigadora" en "¿Quién es la máscara?" y como anfitriona invitada en la gala de ingreso de la última y vigente edición del muy popular "Gran Hermano".

Al respecto, la vuelta de "MasterChef" es la propuesta con la que Telefe buscará seguir liderando en la grilla después del término de "GH2022", cuyos tres futuros finalistas esperan al próximo lunes 27 de marzo para conocer el voto del público que consagrará al campeón de esta temporada.

Mientras todos esperan en primera fila el desempeño de Wanda como conductora, su compañero, el chef Donato de Santis anticipó sin vueltas, en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina: "En principio pensamos que quizás iba a transmitir cierto grado de divismo y nada que ver, se sienta con nosotros, come con nosotros y charla".

Y agregó: "Wanda está muy cómoda. La veo muy segura, tranquila y relajada. La veo divertirse, que eso es importante. Es una Wanda natural, mucho más accesible, muy atenta a las directivas de programa de televisión".

En contraposición con las apreciaciones de Donato, el columnista del programa radial "Argenzuela", Agustín Rery, reveló el incómodo sobrenombre con el que bautizaron a la mediática en el canal de las pelotitas: "La llaman la conductora de cucaracha. La cucaracha es el retorno, repite patente lo que le dice la producción de MasterChef", comentó el periodista.

Si bien algunos la comparan con Susana Giménez, ella aseguró que no quiere reemplazar a nadie y que no tiene aires de diva. "Me ves andando en patas por el canal. Me limpio los pies, me pongo las sandalias y salgo. No pido nada del otro mundo. Hago la filita del catering que hacen todos con el ticket", comentó a Teleshow en la previa al debut, y sumó sobre "MasterChef": "Es un formato que a mí me gusta mucho y ser parte de este gran equipo es un placer enorme".

Y confesó: "Todo el tiempo pregunto: '¿Está bien? ¿Puedo?' Me tocaron tres compañeros que son genios, no me imaginé que íbamos a tener esta relación".