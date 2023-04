Lucrecia, santiagueña que aspira a "GH"

04/04/2023 - 22:09 Pura Vida

Más santiagueños aspiran a formar parte de la nueva edición de "Gran Hermano", el exitoso reality de Telefe que en Santiago del Estero es emitido por Canal 7. Al comprovinciano Franco Presti, ahora se sumó la cantante Lucrecia Castro, joven santiagueña radicada en Buenos Aires.

Lucrecia se hizo eco de la nueva convocatoria de aspirantes que abrió la producción del programa más visto de la TV, y que no solo recibe los formularios y los videos de presentación en la cuenta de Telefé o "GH", sino que los "castings" se divulgan a través de las redes sociales, con la intención de que los seguidores alienten sus ingresos a la casa más famosa del país.

Desde su cuenta de TikTok, Lucrecia contó por qué se postula al "GH": "Holaaaaaaa, producción de Telefe. Mi nombre es Lucrecia Castro, tengo 35 años, vivo en Palermo (Buenos Aires) y soy del interior (Quimilí) de Santiago del Estero. Es mi cuarta vez que hago el casting para 'Gran Hermano'. Amo las cámaras. Me pones una cámara y yo ya action (acción). Me considero una chica muy activa. Me gusta mucho los desafíos, mucho, por demás. Hago deportes. Soy muy independiente. Me dedico un poco a las redes, a ser influencer, pero además soy profe y azafata".

Lucrecia añadió: "Amo la música, canto y bailo. Me ponen música y me activo todavía más. Si me dan cámara soy súper power. Me anoto en 'Gran Hermano' porque me gustaría estar, mostrarme tal cual como soy, una mina muy decidida, muy alegre. Mi estrategia sería mostrarme tal cual soy".