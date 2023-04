Imputaron por tenencia ilegal de armas y amenazas al humorista "Cacho" Garay

13/04/2023 - 20:48 Pura Vida

El comediante Juan "Cacho" Garay fue imputado hoy por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género, tras ser detenido en la localidad mendocina de Luján de Cuyo por una denuncia de su esposa, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal de la causa, Daniel Carniello, imputó este jueves a "Cacho" Garay y, posteriormente, previo pago de una fianza, ordenó el recupero de la libertad del humorista. En este contexto la justicia le impuso una exclusión de la vivienda ubicada en Luján de Cuyo.



"Recuperó la libertad el señor Garay, se ofrecieron las garantías necesarias y se ofreció una fianza a los fines que el fiscal tenga el aseguramiento del imputado en el proceso", dijo esta mañana el abogado defensor Daniel Romero.



En tanto, esta tarde cerca de las 19, tras las medidas de rigor, el humorista mendocino fue liberado de la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde había quedado alojado.



En dialogo con medios que estaban en la puerta de la sede policial, Garay sostuvo: "se me denuncia por una supuesta amenaza y eso es todo. En cuanto a lo que sigue a eso, piden un allanamiento".



Mencionó al canal TN que vive en "una casa colonial donde hay todo tipo de antigüedades" y sostuvo que los dos fusiles -que hallaron durante el allanamiento- datan de 1700 y de 1800 y "entre eso había dos escopetas muy viejas. Cuando hacen el peritaje, jamás me imaginé que funcionaban".



"Yo no sé manipular armas, para mí eran adornos", se defendió.



"Todo lo que se dijo tendrá que ser probado, estoy muy tranquilo" sostuvo.



Garay fue aprehendido ayer, pasado el mediodía, en una vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre, en el marco de un allanamiento dispuesto por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y luego fue trasladado a la Comisaria 11, de la localidad antes mencionada, a unos 17 kilómetros de la capital provincial.



Durante el allanamiento, la policía secuestró cinco armas de fuego que fueron puestas a disposición de la Justicia para su peritaje, que arrojó como resultado que dos de ellas estaban aptas para su uso y no estaban declaradas; en tanto el resto de las armas no estaban aptas para su uso.



La denuncia trascendió en los últimos días luego de que el abogado de la denunciante, en entrevistas realizadas a medios televisivos de la ciudad de Buenos Aires, dijera que la esposa del humorista decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia que habría ocurrido en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz, el fin de semana pasado.



El letrado sostuvo que su clienta tuvo que ir a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza e indicó que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista y que había sido "víctima de violencia física, psicológica, económica y sexual".



"Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos", dijo el abogado querellante José Manuel Fiz.



Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió, "Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".