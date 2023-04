Rusherking, "intenso" luego de su separación

28/04/2023 - 20:16 Pura Vida

Desde que el trapero santiagueño, Thomas Nicolás Tobar, a quien artísticamente se conoce con el nombre de Rusherking, y la actriz Eugenia la "China" Suárez anunciaron su separación después de casi un año del explosivo romance, los ojos de sus millones de seguidores se posaron sobre ellos igual que los de la prensa.

Primero se especuló con una posible reconciliación, que la propia "China" Suárez desmintió en sus redes sociales. Después comenzaron a "reconocer" indirectas en gestos que la actriz compartía en sus posteos, como una foto en la que se mostró frunciendo la nariz, poco después de que Rusher hiciera lo mismo. Eso también lo aclaró la actriz: "Chicos, es una cara que hago hace mil años, no es un mensaje para nadie", se defendió bastante harta tras la viralización del comentario: "Mensaje de naricita para el Rusher".

En este contexto, ahora el santiagueño Rusherking lanzó una nueva canción, "Intensidad", que formará parte de su próximo disco, y los seguidores también encontraron indirectas en su letra que podrían estar destinadas a su ex.

"Les dejo una partecita de intensidad… álbum próximamente", escribió Rusherking en su cuenta de Instagram junto a un clip de apenas 30 segundos. Aunque luego, compartió un video extendido de un minuto en TikTok. "¿Ustedes también son intensos?", tituló la grabación extendida.

Debido a la melancolía de la letra de "Intensidad", muchos se preguntaron si estaba dedicada a la actriz. "Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío", reza el primer verso.

"Anoche salí y tomé para olvidar, y te escribí, sí, pero no vas a contestarme", dice la otra parte. "Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más", sigue. En este tramo, Rusher se muestra cabizbajo.

"Me pregunto dónde estás y si piensas regresar", termina el minuto que el cantante dejó para sus seguidores.

Después de escucharlo a nadie le quedó dudas del sentido y de la destinataria al que estaba dedicado el tema. "Falta que la etiquetes", le comentaron al músico del género urbano. "Cuánta melanco y vacío…¿Por qué si ella te extraña y vos también no ven de darle otra oportunidad a su amor?", escribió otra persona.

Cuando una seguidora le preguntó qué expectativas tenía para este nuevo álbum, Rusher dijo: "Muchassssss. Hay canciones verdaderamente increíbles. Escritas con el corazón, y también hay artistas que admiro mucho".

Rusherking compartió parte de su canción con un video que grabó sentado en el piso, encapuchado y con evidente tristeza. Un dato extra? En uno de sus últimos posteos, la "China" se sacó una foto con una frase de fondo muy particular: "Te extraño y hace daño".