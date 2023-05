VIDEO | Tomás Holder salió a dar la cara tras la filtración de su video porno en las redes sociales

04/05/2023 - 20:11 Pura Vida

El influencer y ex Gran Hermano, Tomás Holder, volvió a ser noticia luego que el miércoles se filtrara un video porno, y tras una primera reacción en las redes sociales, este jueves grabó un descargo en el que aclaró que no fue él quien publicó las imágenes.

holder habló sobre su video sexual, diciendo que él no lo filtró — y que si bien no le molesta su existencia, pide disculpas por si tuvieron que verlo menores de edad:



"Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. Yo no lo subí, no lo haría. No me molesta porque mi cuerpo es arte, no hay nada raro y es sexo", aclaró Holder en un video que publicó en TikTok y que no tardó en volverse viral en otras redes.

En las últimas horas, varias versiones habían apuntado contra el propio influencer, al que acusaban de haber filtrado las imágenes, algo que finalmente fue desmentido.

"Sí me molesta que gente chica que me sigue, vea eso de mi parte, y quizás no se sientan del todo cómodo. Los pido perdón si tuvieron que ver eso o si se ofendieron. Pero se dio fuera del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", concluyó el ex "hermanito".