Filtraron video íntimo de Holder: hizo su descargo

La exposición que ya tenía Tomás Holder en las redes sociales antes de ingresar a la casa de Gran Hermano no fue suficiente para garantizarle la permanencia en el reality. Pero aunque fue el primer eliminado del programa, su fama creció y ya consiguió un lugar en el "Bailando por un Sueño", el show con el que Marcelo Tinelli volverá a la televisión, esta vez por la pantalla de América. Sin embargo, la mediatización tiene su lado oscuro: se filtró un video íntimo en el que se lo puede ver a Holder manteniendo relaciones sexuales con una joven.

Se trata de una grabación que se viralizó en Twitter, que dura un minuto y medio, y allí se lo ve manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, y luego se lo alcanza a él para que continúe filmando el acto.

Si bien el exGH intentó primero tomar con humor lo ocurrido, compartiendo en sus redes sociales un meme, a partir de los comentarios que fueron realizando los distintos usuarios que vieron el video, que decía "Unas ganas de que me sientas como lo sienten a Holder", en alusión a una de las frases del filme casero que trascendió, más tarde llegó el descargo del influencer.

"Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo, ¡yo no lo subí! No subiría algo así", afirmó desde sus historias de Instagram.

En tanto, sobre si le molesta, explicó que no. "Soy muy partidario de que mi cuerpo es un cuerpo de arte, un cuerpo humano". Y agregó: "No hay nada raro. Es sexo, es lo normal", pero dejó en claro que lo que sí le molesta: "Quizás al tener seguidores más chicos (de edad), que vean eso de mi parte, no me hace sentir cómodo".

Por último, el futuro participante del "Bailando 2023" se disculpó con sus fans. "Les pido perdón si tuvieron que ver eso o si se ofendieron", afirmó al tiempo que remarcó que fue algo "que salió fuera del alcance de mis manos" y disparó filoso: "Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".

Ayer se supo que la mujer del video sexual de Tomás Holder es Aguz, una creadora de videos eróticos. Y fue ella misma quien los difundió orgullosa en sus redes sociales.

"Siempre quise estar con un rockstar", aseguró en Twitter @_LaTanita sobre las imágenes que la muestran con Holder.

La filtración del video íntimo no solo generó las reacciones de los usuarios de Twitter, sino también la de Carmen Barbieri, quien en "Mañanísima", el ciclo que conduce por Ciudad Magazine, bromeó cuando se puso a ver las imágenes explícitas. "¡Cuánto hace que no veo una cosa así!", afirmó entre risas.

En esa misma tónica, la conductora continuó: "No le pongas el sonido. Me voy a desmayar".