CASADOS CON HIJOS, EL FENÓMENO DE TELEFÉ QUE BUSCARÁ CONQUISTAR NETFLIX

17/05/2023 - 19:56 Pura Vida

Las dos temporadas de la exitosa tira "Casados con hijos", protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña y los hermanos Luisana y Darío Lopilato, ya están disponibles en el catálogo de Netflix, informó el gigante del streaming.

Basada en la exitosa sitcom estadounidense "Married... with Children", "Casados con hijos" es un clásico de Telefé, que pese a haberse emitido originalmente entre 2005 y 2006 luego tuvo innumerables repeticiones, siempre con muy buenas cifras de rating.

Además, la historia de esta familia y sus vecinos, ya erigida en una tira de culto nacional, también llegó con gran suceso al teatro el último verano en el Gran Rex, luego de la postergación a la que obligó la pandemia y la baja en el elenco de la "némesis" del personaje de Pepe Argento (Francella), la vecina María Elena Fuseneco que encarnaba Érica Rivas, y que fue reemplazada por Jorgelina Aruzzi.

Con acidez, sarcasmo e ironía, la familia Argento de Pepe, Moni, Coqui y Paola explota en clave humorística las peleas y reproches familiares, secundados por sus vecinos Dardo (Marcelo De Bellis) y María Elena.

Los más de 200 episodios de la tira, dirigida por Claudio Ferrari y que triunfó también en países de la región como Uruguay, Perú o Paraguay o distantes como Rumania, están disponibles en el streaming para que la disfrute toda Latinoamérica.

Para anunciarlo al público, Netflix publicó un video en sus redes con el ficticio chat interno de WhatsApp de la familia Argento, en el que Pepe le comunica la novedad, siempre fiel a su estilo, a su esposa e hijos.

"Es la historia de una familia disfuncional argentina de clase media, venida a menos, que lucha sin armas, pero con mucha acidez, sarcasmo e ironía, por sobrevivir a las dificultades de la vida cotidiana", resume la sinopsis en un comunicado de la plataforma. "Los Argento son una familia de las que no estamos acostumbrados a ver en la televisión argentina. Cada uno de sus integrantes dice lo que cada uno de nosotros piensa, pero no se anima a decir. La familia está integrada por el matrimonio Argento con sus dos hijos adolescentes. A ellos se le suma una pareja de vecinos con características totalmente opuestas a los Argento".

Por otra parte, después del éxito de la versión teatral en Buenos Aires, "Casados con hijos" se mudará a Córdoba para ofrecer funciones, el 7, 8, 9 y 14 de julio en la Plaza de la Música; esta última fecha fue agregada recientemente dada la demanda de la preventa de entradas.

El elenco que encara esta suerte de gira aún no sabe si Luisana Lopilato estará disponible. En caso de que la actriz no pueda participar de la reposición de la obra no será reemplazada. "De ninguna manera. En ese caso se acomodaría el libro", comentó Gustavo Yankelevich, productor general y artífice del fenómeno teatral.