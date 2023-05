Estrenan cuatro series para la semana corta

25/05/2023 - 22:24 Pura Vida

La fantasía "Ni de aquí, ni de China", con los recientes ganadores del Oscar Michelle Yeoh y Ke Huy Quan; la comedia "Platonic"; la sitcom "No estoy muerta todavía" y la tercera temporada de la tira criminal "Godfather of Harlem", son los cuatro estrenos de la semana que pueden verse en distintas plataformas de streaming.

Basada en la novela de Gene Luen Yang, "Ni de aquí, ni de China", ya disponible en Disney+, sigue las aventuras de un adolescente chino-estadounidense cuya vida cambia de manera rotunda tras hacerse amigo del hijo de un dios mitológico, adentrándose en un viaje hacia la adultez que estará fuertemente atravesado por sus propia noción de identidad.

La actriz Gina Rodríguez protagoniza "No estoy muerta todavía", adaptación para la pantalla chica de la novela "Confessions of a Forty-Something F**k Up", de Alexandra Potter, que ya lanzó los 13 episodios de su primera temporada en Star+, con una segunda entrega ya confirmada y en etapa de preproducción.

En el terreno del drama llegó también a Star+ la tercera temporada de "Godfather of Harlem", basada en una historia real y con el reconocido Forest Whitaker en la piel del infame jefe criminal Bumpy Johnson, quien a principios de los 60 fue liberado tras diez años en prisión para hallar en ruinas el barrio en el que vivía bajo el control de la mafia italiana.

Apple TV+ ya tiene en su catálogo los tres primeros episodios de "Platonic", comedia de diez episodios que reúne a Rose Byrne y Seth Rogen, como Sylvia y Will, exmejores amigos y mutuos amores platónicos que, al borde de la mediana edad, se reencuentran tras una fuerte pelea que los mantuvo distanciados durante años.