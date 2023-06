"Me arrepiento de todo", la Tota Santillán rompió el silencio tras ser condenado por violencia

09/06/2023 - 19:11 Pura Vida

En la mañana de hoy, la Tota Santillán fue condenado por violencia de género y tras conocer la sentencia, rompió el silencio. La decisión de la pena de cinco años y medio de prisión fue del juez Alejandro Noceti Achával, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7.



En este contexto, el reconocido animador mantuvo un diálogo con "A la tarde" (por América) y no solo negó las acusaciones de su ex, Sol Fiasche, sino también aseguró que "las pruebas no están fundamentadas".



“Yo no amenacé a nadie de muerte. Quiero aclarar que en mi casa hay cámaras y la querella no las aportó a la Justicia”, se defendió La Tota. Respecto a Sol Fiasche, la madre de sus hijas, dijo: “Yo tenía discusiones con la mamá de mis hijas, pero yo nunca le levanté la mano. Imaginate que ella pesa 55 kilos y yo peso 150”, expresó en un momento de la entrevista.



Consultado sobre si era consciente de que puede cambiar su vida a raíz del fallo, el animador lanzó: “Sí, totalmente. Yo me arrepiento de todo, imaginate, si esta relación nunca quiso el papá (de Sol) que existiera. Él nunca quiso que yo fuera la pareja de Sol”.



Respecto a la relación con su exsuegro, comentó: “Yo lo conocía de la época de Rodrigo a él y yo me enteré que era el papá de Sol después de casi un año de estar saliendo con ella”.



La Tota también echó por tierra que haya amenazado con armas de fuego a su ex: “No hubo ninguna arma de fuego. En la denuncia dice una tijera”. “Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y no podía creer este calvario que estoy viviendo hace tiempo”, cerró según publicó TN.