"PALITO" ETERNO: FUROR POR "EL REY" ORTEGA

19/07/2023 - 21:05 Pura Vida

Su gente lo sigue pidiendo y "Palito", fiel a lo que su público le solicita, que no deje ni se aleje aún de los escenarios, el 20 de abril del 2024 vuelve al mítico estadio de la calle Bouchard a cumplir con el deseo de sus fans.

Cuando el 11 de diciembre de 2021 comenzaba la gira del "El Rey" denominada "Gracias – Tour Despedida" nadie imaginaba este éxito rotundo del mejor artista argentino con más de 60 años de trayectoria.

Fueron tres estadios Luna Park y un teatro Colón con entradas agotadas y ahora llega el cuarto y próximo Luna que será mañana 21 de julio con entradas totalmente agotadas y récord de público.

"El Rey" emociona con un show increíble, desde lo estético y lo visual, donde recorre gran parte de su carrera, con aquellos "himnos" inmortales que su público canta de punta a punta.

Los conciertos

Luego de sus exitosas presentaciones en el teatro Mercedes Sosa (Tucumán), ahora se prepara para presentarse mañana, con entradas agotadas, en el Luna Park, estadio al que regresará el 20 de abril del 2024.

Además, el 9 de septiembre próximo estará en Rosario y el 15 de ese mismo mes se presentará en Córdoba. Asimismo, el 22 de septiembre venidero hará un concierto en Garín, provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, sus fans pueden revivir aquel primer show de esta gira, tanto en Plataformas Digitales, como en formato CD con Gracias-en vivo estadio Luna Park".

"Yo siempre sentí que representé la aspiración de todos los pibes de interior que soñaban con venir a Buenos Aires a hacer lo suyo y trascender, esos chicos del interior que nos sentíamos bastante desanimados, porque yo llegué a Buenos Aires en una época en que pasabas por un bar con mesitas a la calle de determinados barrios y te gritaban cabecita negra", dijo en esa oportunidad.

Sostuvo: "Yo no pensaba en el lucimiento personal, no pensaba en destacar y sobresalir sino que me gustaba fundirme en un coro que venía desde la gente y me sentía uno más desde el escenario. Mi repertorio son canciones con estribillos para que cante la gente, tal vez en eso haya algo que explique lo que sucedió: la gente quería cantar".